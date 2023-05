VIDEOS: Tornado causa daños en Palm Beach Gardens, Florida; no se reportan heridos

Florida, EU, 30 de abril (AP) — Un tornado azotó una zona de Florida con fuertes lluvias y vientos, volcando carros, dañando viviendas y rompiendo árboles.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el tornado afectó a Palm Beach Gardens el sábado con vientos de 160 kilómetros por hora (100 millas por hora).

El tornado golpeó cerca del Centro Médico de Palm Beach Gardens y se dirigía hacia noreste, hacia la costa.

Dashcam footage of North Palm Beach, Florida tornado. Going southbound on Rt. 1 near PGA Blvd. #FLwx #wxtwitter pic.twitter.com/37VlfM4SFk

— Ryan Kelly (@RyanKellyWx) April 30, 2023