“Va a salir bien”: AMLO envía abrazo a “Pepe” Mujica; anuncia que le hará un homenaje

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las últimas conferencias de prensa que realice le hará un homenaje al exmandatario José “Pepe” Mujica, quien anunció el lunes que padece de cáncer de esófago.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió esta mañana un abrazo al exmandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica, quien comunicó ayer que vive con cáncer de esófago, y dedicó parte de su conferencia de prensa a recordar su concepción del servicio público. También anunció que en sus últimas “mañaneras” se le hará un homenaje al expresidente uruguayo.

“‘Pepe’ Mujica, le quiero mandar un gran abrazo, dio a conocer que está enfermo. Va a salir bien porque es un hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo“, dijo el Presidente de México.

“Hay gente que adora la plata, y se mete en la política. Si adora tanto la plata, que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado; pero la política es para servir a la gente”, leyó López Obrador, citando a Mujica, en una imagen que se proyectó en el Salón Tesorería, donde se realizan las conferencias del Presidente.

AMLO le manda un fuerte abrazo a Pepe Mujica, expresidente de Urugay, quien anunció que tenía un tumor. “Es un hombre fuerte, un viejo sabio, íntegro, honesto, un ejemplo”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/LMkA96nfV7 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 30, 2024

José Mujica anunció el lunes que padece un cáncer de esófago después de que se le detectara un tumor durante un chequeo médico el pasado viernes. “Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica”, sostuvo el exmandatario en una conferencia de prensa.

Mujica explicó el lunes que hay “dificultades” para emplear técnicas de quimioterapia o cirugías, por lo que los equipos médicos están evaluando las formas de tratamiento más viables.

En la “mañanera” de López Obrador se mostró un fragmento de una entrevista de Mujica con la BBC. “La sobriedad para nosotros es una herramienta para tener libertad. Si tengo muchas ataduras de carácter material, pierdo los tiempos de mi vida atendiendo esas ataduras”, declaró Mujica ante la cámara.

🚨 URGENTE 🔴José Mujica anunció que tiene un tumor en el esófago. 🔴El exmandatario explicó que la enfermedad fue detectada en un chequeo médico que se realizó el viernes en el Casmu. 🔴 Mujica indicó que su caso es “muy comprometido” y “doblemente complejo”. pic.twitter.com/LYqM59EFoz — Eduardo Preve (@EPreve) April 29, 2024

López Obrador afirmó que es legítimo querer acumular bienes materiales, pero que la política no es para eso. “Es legítimo que ambicionen, poseer, acumular bienes materiales; pero que no se metan a la política, al servicio público. Esto es para servir, no para servirse, y sí necesitamos una sociedad mejor; y en el caso de México, lo que más nos dañó históricamente fue la corrupción”, señaló López Obrador.

Mejor conocido como “Pepe” Mujica, el expresidente estuvo al frente de Uruguay entre 2010 y 2015, y su Gobierno se destacó por una amplia agenda social, que incluyó el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo, y la creación del primer mercado nacional para la mariguana legal.

Pese a que se retiró del Senado y de la política en 2020, nunca paró de abogar por las causas que defiende, por lo que aseguró que, mientras pueda, seguirá militando en las filas del izquierdista Frente Amplio.

-Con información de AP