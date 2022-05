El peso mexicano pasa por días de gran fortaleza. La divisa verde baja hasta 19.44

El dólar ha cedido terreno principalmente al disminuir la especulación sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. Su índice ponderado perdió al inicio un 0.25 por ciento, con lo que acumuló un retroceso de 3.17 por ciento desde el pasado 13 de mayo, indicaron analistas.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- El dólar estadounidense volvió a perder terreno frente al peso por quinta sesión consecutiva. Al inicio de la jornada de este lunes, la moneda mexicana abrió con una apreciación de 0.68 por ciento o 13.3 centavos, cotizando alrededor de 19.44 pesos por dólar y con un tipo de cambio oscilando entre un máximo de 19.6320 y un mínimo de 19.4136 pesos, nuevo mínimo desde el 4 de marzo del 2020.

Lo anterior implica un regreso del tipo de cambio a un nivel de equilibrio de 19.45 pesos, un indicador visto a inicios de la pandemia de COVID-19. Al corte de las 9:45 horas, la paridad se encontraba en 19.45 por dólar.

De acuerdo con Grupo Financiero Base, la apreciación del peso de esta mañana está sustentada en un retroceso del dólar estadounidense, cuyo índice ponderado perdió al inicio un 0.25 por ciento, con lo que acumuló un retroceso de 3.17 por ciento desde el pasado 13 de mayo.

“El dólar ha cedido terreno principalmente al disminuir la especulación sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, pues se ha descontado la expectativa de que los próximos dos anuncios harán incrementos a la tasa de interés de 50 puntos base”, especificó Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis de Banco Base.

Además de ello, la divisa mexicana logró otro avance gracias a una disminución de la percepción de riesgo a nivel global, ya que en China se reportó el menor nivel de nuevos casos de coronavirus en los últimos tres meses, por lo que Shanghái relajó sus medidas de confinamiento a partir del miércoles en zonas de bajo riesgo.

Los analistas consideran que debido a un relajamiento de estas medidas se podría facilitar la recuperación de la actividad económica, por lo que los mercados de capitales han reaccionado con optimismo. Dicho optimismo se ha extendido al mercado de cambios, en donde la mayoría de las divisas ganan terreno, incluyendo divisas de economías emergentes.

Otra de las razones para el avance del peso se encuentra en que México se ha beneficiado de un flujo elevado de remesas, “lo que contrarresta el efecto negativo de las salidas de capitales de cartera que se han extendido hasta el primer trimestre del 2022”. De acuerdo con Siller Pagaza, lo anterior ha permitido que el déficit de cuenta corriente se ubique en 1.9 por ciento del PIB durante el primer trimestre, por debajo del 3.0 por ciento hace un año.

“También siguen siendo elevados los flujos de dólares por exportaciones, que se estima puedan crecer este año 10 por ciento, cifras que podría ser revisada al alza en los próximos meses. Así, la apreciación del peso está respaldada por un flujo sostenido de dólares y no enteramente por factores especulativos de corto plazo”.

En bancos el dólar se vende hasta en 20.10 pesos en Monex y 20 pesos en Banco Afirme, pero el FIX interbancario se ubica en 19.59 pesos por dólar (al corte del 27 de mayo), según los datos del Banco de México (Banxico). Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.37 y 19.58 pesos por dólar. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.5489 a un mes, 20.1642 a 6 meses y 20.9022 pesos por dólar a un año.

Entre los principales cruces del dólar, las divisas más apreciadas son el rublo ruso con 4.73 por ciento, el won surcoreano con 1.39 por ciento, el shekel israelí con 0.98 por ciento, el rand sudafricano con 0.84 por ciento, el florín húngaro con 0.83 por ciento y el dólar taiwanés con 0.75 por ciento. Solo tres divisas pierden terreno, la lira turca con 1.02 por ciento, el yen japonés con 0.29 por ciento y el franco suizo con 0.27 por ciento. El yen japonés y el franco suizo pierden al disminuir su demanda como divisas refugio.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició con un retroceso de -0.23 por ciento, por lo que su principal indicador, el S&P/BMV IPC, abrió en 52 mil 341.88 unidades. En contraste, el pasado viernes 27 de mayo el mercado bursátil mexicano había ganado un 0.61 por ciento en su primer indicador hasta llegar a las 52 mil 463.55 unidades, y acumuló una ganancia semanal del 1.83 por ciento, que significó su tercera semana consecutiva de avances.

Apertura de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 52,341.88 / -0.23% Dólar Spot: 19.4610 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) May 30, 2022

En Wall Street no hay reporte de operaciones debido a que este lunes es festivo en Estados Unidos, en donde se conmemora el Día de los Caídos. Sin embargo, al cierre del pasado viernes, el mercado bursátil de Nueva York logró tener su mejor semana desde noviembre de 2020 luego de acumular retrocesos por ocho semanas consecutivas.

El petróleo WTI inicia con una ganancia de 0.62 por ciento, cotizando en 115.78 dólares por barril y el gas natural en Europa muestra un incremento del 3.21 por ciento. Entre los metales industriales, el aluminio avanza 1.03 por ciento, el cobre 1.21 por ciento., el mineral de hierro 2.40 por ciento. y el níquel 6.16 por ciento.. Lo anterior también podría dar impulso a las divisas de economías emergentes y productoras de materias primas durante la sesión.

La mezcla mexicana de petróleo se ubica en 112.20 dólares por barril, al corte del 27 de mayo, de acuerdo con los datos del portal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

