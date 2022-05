Jon Favreau confirma que The Mandalorian contará con una cuarta temporada

AS MÉXICO

La recta final del año estará reservada para la animación, con la llegada de la segunda temporada de Star Wars: La Remesa Mala y de Tales of the Jedi, una serie antológica protagonizada por personajes de las precuelas como Ahsoka, el Conde Dooku o Qui-Gon Jinn.

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 30 de mayo (AS México).- El teaser tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian se ha mostrado exclusivamente en la Star Wars Anaheim Celebration 2022, y aunque se han filtrado imágenes e incluso el vídeo entero, Lucasfilm no lo ha subido a sus canales oficiales. Algunos detalles han trascendido e incluso Jon Favreau, showrunner y guionista principal, ha confirmado que la cuarta temporada será una realidad en el futuro.

“Con la televisión tenemos la suerte de no tener que acelerar las cosas en una hora y media o dos horas. Podemos contar historias de manera lenta, así que ahora, mientras Dave [Filoni] hace Ahsoka, yo estoy realizando la escritura para la temporada 4”. De momento, naturalmente, no hay detalles específicos sobre ninguna de las líneas argumentales de futuro.

Tras El Libro de Boba Fett, el primer spin-off de The Mandalorian, los espectadores descubrieron que los caminos de Din Djarin (alias Mando) y de Grogu se habían unido de nuevo. Juntos viajarán por la galaxia en una nueva aventura, que apunta a la redención del mandaloriano. Parte de la trama se desarrollará en Mandalore, donde Bo-Katan parece que ejercerá el rol de antagonista, al menos a juzgar por lo que se vio en el teaser.

El calendario de Disney+ está cargado de estrenos. Obi-Wan Kenobi acaba de debutar con sus dos primeros episodios, lo que significa que todavía quedan cuatro más. A continuación, el 31 de agosto, le llegará el turno a Star Wars: Andor, una serie original que contará con dos temporadas en total. La recta final del año estará reservada para la animación, con la llegada de la segunda temporada de Star Wars: La Remesa Mala y de Tales of the Jedi, una serie antológica protagonizada por personajes de las precuelas como Ahsoka, el Conde Dooku o Qui-Gon Jinn.

¿No tienes suficiente Star Wars? Pues súbete a la nave porque se vienen curvas en 2023: en febrero, tercera temporada de The Mandalorian. Luego Ahsoka, Visions, Young Jedi Adventures, Skelleton Crew…

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.