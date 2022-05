Fármacos contra enfermedad inflamatoria intestinal protegerían de la COVID grave

Madrid, 30 de mayo (Europa Press).- Investigadores del Cedars-Sinai en Beverly (EU) han publicado dos estudios centrados en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) donde se puede observar que, por un lado, los medicamento para la enfermedad inflamatoria intestinal pueden proteger contra la COVID-19 grave y, por otra parte, que la vacuna fortaleció un tipo de respuesta inmunitaria al virus SARS-CoV-2 en estos pacientes a pesar de que estaban tomando medicamentos inmunosupresores.

Los hallazgos de estos estudios se han publicado en las revistas IBD, Crohn’s & Colitis Foundation, y Frontiers in Immunology. “Encontramos que con la vacunación contra la COVID-19, la mayoría de los principales tratamientos inmunosupresores para la EII conservaron la respuesta de las células T, con una notable excepción: la terapia con medicamentos anti-factor de necrosis tumoral (anti-TNF)”, ha señalado Gil Melmed, investigador principal del estudio y director de Investigación Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Cedars-Sinai.

New Research: Differences in SARS-CoV-2 Vaccine Response Dynamics Between Class-I- and Class-II-Specific T-Cell Receptors in Inflammatory Bowel Disease: T-cells specifically bind antigens to induce adaptive immune responses using highly… https://t.co/LtDsqJl05L #immunology

— Frontiers in Immunology (@FrontImmunol) April 8, 2022