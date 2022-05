La OMS notifica 650 casos probables de hepatitis infantil de origen desconocido

Madrid, 30 de mayo (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene contabilizados hasta el momento 650 casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido en niños procedentes de 33 países, y otros 99 que están aún “pendientes de clasificación”.

De los 650 casos probables, al menos 38 (6 por ciento) niños han necesitado trasplantes, y se han notificado un total de nueve (1 por ciento) muertes, según el último informe publicado por el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas.

La causa de esta hepatitis aguda grave “sigue siendo desconocida y se está investigando”. “Los casos son más graves desde el punto de vista clínico y una mayor proporción desarrolla insuficiencia hepática aguda en comparación con los casos anteriores de hepatitis aguda de etiología desconocida en niños. Queda por establecer si los casos detectados están por encima de los niveles de referencia esperados, y dónde”, explica la OMS, que califica el riesgo a nivel mundial como “moderado”.

Según el último Informe de Vigilancia Conjunto de la Oficina Regional de la OMS para Europa y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), publicado el pasado 20 de mayo, tres cuartas partes (75.4 por ciento) de los casos son menores de 5 años.

