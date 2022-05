El ojo de “Agatha” entra a Oaxaca con rachas de 205 km/h por el oeste de Puerto Ángel

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– El huracán “Agatha”, de categoría 2, el primero de la temporada, entró a tierras mexicanas este lunes a las 15:30 horas, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las inmediaciones de La Redonda, municipio de San Pedro Pochutla, en el estado sureño de Oaxaca.

La entrada del ojo ocurrió unos 10 kilómetros al oeste de Puerto Ángel, Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 205 km/h. Su desplazamiento es hacia el noreste, a 13 km/h.

Las lluvias torrenciales y los vientos huracanados azotaron las palmeras y obligaron a turistas y residentes a refugiarse. La agencia de Protección Civil del estado de Oaxaca mostró a familias metiéndose en un refugio en Pochutla, y un desprendimiento de rocas y lodo que bloqueó la carretera entre esa ciudad y la capital del estado.

Ágatha es el huracán más fuerte que toca tierra en un mes de mayo en los registros del Pacífico oriental, dijo Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections y fundador de Weather Underground. Dijo que los huracanes de la región suelen tener su origen en las ondas tropicales que salen de la costa de África.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) había informado previamente el listado de los 996 municipios en los seis estados del país que están en alerta por la entrada de “Agatha”, 75 de ellos en rojo, todos en Oaxaca.

El Gobierno de México informó que, para brindar atención a la ciudadanía ante la llegada de “Agatha” a las costas de Oaxaca, se encuentran desplegados más de nueve mil elementos de distintas instituciones como CNPC, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

PC también detalló que 10 mil 188 elementos, mil 059 vehículos , 178 equipos especializados, dos helicópteros y una cocina comunitaria, es la fuerza de tarea de los tres niveles de Gobierno para apoyar a la población.

También se establecieron 244 refugios temporales con la capacidad para recibir a 29 mil 325 personas.

Las bandas nubosas del Huracán “Agatha”, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, ocasionan lluvias de muy fuertes a extraordinarias sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán, además de vientos con rachas fuertes y oleaje elevado.

12:30 pm. In Playa Agua Blanca, a tiny town between Puerto Escondido & Mazunte. Really trying to nail the center of #Hurricane #AGATHA. Tough chase turf, let's just say. #Mexico pic.twitter.com/L3zMzwMfdh

— Josh Morgerman (@iCyclone) May 30, 2022