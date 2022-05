Lily Pacheco, esposa del futbolista mexicano Ulises Dávila, fallece repentinamente

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 30 de mayo (AS México).- Una triste noticia envuelve al futbol mexicano, pues este domingo falleció repentinamente Lily Pacheco, esposa de Ulises Dávila. Fue el propio club donde juega el atacante mexicano, el Macarthur FC, quien dio a conocer la noticia mediante sus redes sociales.

“Nos entristece saber que la esposa de Ulises Dávila, ha muerto trágicamente esta noche. El club quiere expresas sus sentidas condolencias a Ulises, su hijo y su familia en estos momentos difíciles” posteó el cuadro australiano.

We are saddened to hear Ulises Dávila's wife, Lily has tragically passed away overnight.

The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp

— Macarthur FC (@mfcbulls) May 30, 2022