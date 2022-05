“Running Up That Hill” entra a las listas de éxitos gracias a Stranger Things

AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Madrid, 30 de mayo (Europa Press).- La primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things ya está en Netflix. Siete nuevos capítulos que arrasan en la plataforma de streaming y que han llevado a “Running Up That Hill”, canción de Kate Bush publicada en 1985, a las listas de éxitos por primera vez en su historia.

El tema de la artista británica alcanzó este fin de semana el primer puesto en las descargas de iTunes 37 años después de su lanzamiento gracias a su destacadas presencia en la serie, que también ha hecho que se disparen sus reproducciones en plataformas como Spotify.

“Running Up That Hill” suena por primera vez al comienzo de la cuarta temporada de Stranger Things, mientras Max camina por los pasillos de la escuela con su walkman. La canción regresa unos episodios más tarde, mientras la chica lamenta la muerte de su hermano y lucha por escapar de su mismo destino al enfrentarse a Vecna, el gran villano de los nuevos capítulos.

Y, aunque este tema podría ser uno de los favoritos del personaje de Max, no es la única seguidora de Kate Bush entre el elenco de Stranger Things. Winona Ryder, la actriz que interpreta a Joyce Byers, se presentó en la premiere de la serie con un broche de la cantante y la catalogó de “heroína”.

“Running Up That Hill” fue el sencillo del quinto álbum de Kate Bush, “Hounds of Love”, publicado en 1985 (año en el que está ambientada la tercera temporada de la serie). Alcanzó el número 3 en la lista de singles del Reino Unido y el 30 en el Billboard Hot 100. Posteriormente, en 2012, Bush lanzó un remix de la canción que legó al sexto puesto en los singles del Reino Unido.