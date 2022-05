Alycia Debnam-Carey sale de Fear The Walking Dead luego de siete temporadas

AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Madrid, 30 de mayo (Europa Press).- Tras siete temporadas uno de los personajes protagonistas ha abandonado Fear The Walking Dead. El episodio 7×15, titulado “Amina”, desveló el destino de Alicia Clark, el personaje de Alycia Debnam-Carey, que ha pasado parte de la última entrega buscando un misterioso lugar llamado PADRE.

Alicia transmitió un mensaje por radio en el que les decía a los supervivientes que buscaban PADRE que tenían que dirigirse a la Torre, pero una pelea con Strand provocó un incendio que atraía a los caminantes radiactivos hacia el lugar. De esta manera, el grupo de Alicia tiene que evacuar el área antes de que los muertos radiactivos se quemen y liberen radiación en el aire.

Alicia, que tiene visiones y fiebre, sigue a una niña enmascarada. Tras mostrar una mordedura curada en su brazo, la niña le dice a Alicia que necesita llegar a la Torre para poder ponerse en contacto con un amigo que puede salvarla y llevarlos a PADRE. Fuera de la Torre en llamas invadida por los muertos, Alicia se desmaya antes de poder entrar y advertir a los otros que escucharon su mensaje. Un pájaro lleva a Alicia a la azotea de la Torre en llamas, donde la niña enmascarada revela el nombre de su amigo atrapado dentro: Victor Strand. Sin embargo, Alicia se niega a salvar a Strand. “Me quitó todo”, afirma.

“Entonces no dejes que te quite la vida también. Si lo dejas aquí, morirá. No se trata de Strand. Se trata de ti”, le dice la niña a Alicia, que vuelve a desmayarse. Alicia se despierta y sigue al pájaro hasta Strand, pero está demasiado débil para ayudarlo a escapar. Alicia carga su arma con su última bala y apunta a su propia cabeza. Es entonces cuando descubre que la niña en realidad es ella misma de pequeña, visiones fruto de sus delirios.