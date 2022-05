La UE acuerda un embargo parcial al petróleo ruso; deja fuera por ahora a Hungría

BRUSELAS (AP) — Los gobernantes de la Unión Europea alcanzaron el lunes un acuerdo para imponer un embargo parcial al petróleo ruso durante una reunión enfocada en ayudar a Ucrania con un paquete de sanciones que fue bloqueado por Hungría.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó en Twitter que el acuerdo incluye más de dos terceras partes de las importaciones de petróleo desde Rusia, “congelando una enorme fuente de financiamiento para su maquinaria de guerra. Presión máxima sobre Rusia para poner fin a la guerra”.

This sanctions package includes other hard-hitting measures:

de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,

banning 3 more Russian state-owned broadcasters,

and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022