Con una selección “arriesgada, diversa y amplia”, el FICUNAM celebrará su edición 13

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- La decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) ya está lista para celebrase del 1 al 11 de junio con una selección de títulos y retrospectivas que dan fe a su identidad independiente y experimental a través de un formato híbrido que le permitirá salir de la Ciudad de México.

Abril Alzaga, directora de este festival, describe la selección de este encuentro, que se va consolidando año con año, como una propuesta “cinematográfica arriesgada”,”diversa” y “amplia”, que permite crear canales para llegar a este arte.

“Presenta nuevas formas de entender y de concebir la cinematografía como arte, como expresión artística. Siento que nosotros no vemos al cine como un espacio de entreteniendo per se, sino más bien como un espacio de reflexión sobre el momento que nos toca vivir”, indica en entrevista para SinEmbargo .

Esta edición traerá una programación conformada por 150 títulos provenientes de 48 países, 42 de ellos en competencia. La función inaugural del este 2023 correrá a cargo del filme Orlando, mi biografía política, primera película como director del filósofo y escritor Paul B. Preciado.

No obstante, en el esfuerzo de FICUNAM por mantenerse como un espacio abierto para que todas las voces converjan y discutan, también contará con la presencia de personajes como el cineasta catalán Albert Serra que presentará la conferencia magistral “Interpretar el desafío: Albert Serra en conversación con Lázaro Gabino”; así también, la artista y cineasta uzbeka, Saodat Ismailova, presentará dos video-instalaciones como parte de su retrospectiva e impartirá una conferencia magistral.

Este año también se presentarán cinco retrospectivas dedicadas a Albert Serra, Saodat Ismailova, Colectivo Cine Mujer, Marguerite Duras y Kinuyo Tanaka. Todas, explican, con el fin de cumplir un doble propósito: El rendir un merecido tributo a filmografías en activo de gran trascendencia, pero también poder compartir con las nuevas generaciones sus trabajos para que volteen hacia el pasado y descubran diferentes estilos.

“Creo que nunca habíamos tenido tantas retrospectivas. Tres de ellas están planteadas a la mirada no patriarcal”.

Abril Alzaga destaca sobre todo las retrospectivas dirigidas a mujeres cineastas, a las que reconoce por su labor por abrir el camino a las mujeres que hoy están involucradas en la industria del cine.

“Creo que hay que honrarlas y darles el lugar que se merecen porque sin ellas a lo mejor estaríamos varios pasos atrás en lo que estamos filmando hoy en día. Esas tres retrospectivas van en un mismo sentido”.

El Festival Internacional de Cine de la UNAM se divide en secciones como Competencia Internacional, Aciertos, la nueva Competencia Mexicana de Vanguardias Cinematográficas, y finalmente, Ahora Mexico, que este año esta conformada por ocho filmes que muestran el cine que se produce actualmente en el país.

Las cintas en competencia en Ahora Mexico son: A través de Tola (Casandra Casasola), El prototipo (Bruno Varela), La Colonial (David Buitrón), La montaña (Diego Enrique Osorno), M20 Matamoros Ejido 20 (Leonor Maldonado), Moretones (Daniel Ulacia Balmaseda y Ginan Seidl), Pedro (Liora Spilk) y Tótem (Unidad de Montaje Dialéctico).

“Siento hay una diversidad de territorios, de miradas, también de formas de retratar, de formas de narrar, hay mucho no ficción en esta selección. Sin embargo, estas películas van haciendo algunos cruces con puestas en escena, cruces con la ficción también, y creo que también eso es un poco de lo que propone FICUNAM, está difuminación entre géneros, que siempre ha palpitado, que no queremos dividir entre documental y entre la ficción, sino que van haciendo propuestas que nos dejan ver las preocupaciones o las cosas que necesitan los artistas reflejar y ver en una película”, señala.

Debido al formato híbrido que desea mantener el festival para con llegar al público fuera de la Ciudad de México, esta edición cuenta con 16 sedes presenciales en la capital, pero además con tres sedes virtuales para México y América Latina que son: TV UNAM, Canal 22 y MUBI Latinoamérica.

En cuanto a las funciones presenciales, la selección podrá ser vista en sedes de Ciudad Universitaria o bien, en aliadas, como la Cineteca Nacional, Complejo Cultural Los Pinos, Centro Cultural de España en México, Cine Tonalá Roma, La Casa del Cine Mx y el Centro de Cultura Digital.

“Nos llena de mucha felicidad sobre todo el ya poder recibir con todo el aforo de manera presencial en todas estas sedes, eso es lo primero. Estamos muy felices y estamos convenidos que es muy necesario volver a vernos a los ojos, volver a discutir de manera presencial, como una forma de volvernos a acercar, de dejar esta sensación medio fragmentada de comunidad de cuando estamos solitos viendo algo en nuestra casa, de pronto perdemos la noción de que somos parte de algo más grande y eso es lo que tenemos que combatir de alguna manera”.

“Es cierto que el festival propone cosas que no llegan a otras ciudades y eso ha sido un reclamo a partir de que fuimos de manera virtual a toda la República mexicana. Ciertamente no es un cine que se haya creado para el entretenimiento, para comer palomitas, para pasar el domingo, es más bien una invitación para reflexionar de una manera más profunda, y no por eso quiere decir que sea un cine aburrido o complicado, sino es un cine que nos invita a involucrarnos un poquito más de lo que una cinta palomera nos exige”.