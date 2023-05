“Está prófugo, daremos con él”: Rosa Icela sobre el hombre que echó a perro al aceite

La Secretaria mencionó que la persona presuntamente involucrada, de quien no pudo dar más detalles por la investigación en curso, podría enfrentar una pena de hasta seis años por maltrato animal.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– La Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó esta mañana que el hombre que arrojó a un perro a un cazo de aceite hirviendo en Tecámac, en el Estado de México, podría enfrentar una pena de hasta seis años de cárcel por maltrato animal, y que ya se abrió una carpeta de investigación contra esta persona.

“Se dio esta situación en Tecámac, según los primeros informes, el sujeto se encontraba armado y antes de la agresión contra el animal discutió contra el dueño de una carnicería”, explicó Rodríguez en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador este martres.

“Se abrió la carpeta de investigación y ya se busca la orden de aprehensión”, añadió. “El delito es maltrato animal, que conlleva de tres a seis años de prisión”, completó.

La titular de la SSC federal indicó que ya se sabe sobre la identidad del sujeto, debido a que el video se difundió ampliamente en redes sociales, pero por la situación de la investigación, no se pueden dar a conocer detalles. “La Fiscalía [del Estado de México] actúa de manera confidencial, por la propia investigación tenemos que guardar la secrecía”, indicó.

“El hombre huyó de la escena, está prófugo, pero vamos a dar con él, esta acción debe tener una sanción ejemplar, así no debe ser la conducta de un ser humano contra un animalito. Ya revisará el Juez lo que diga la ley, a veces no sólo es el maltrato animal, habrá que ver otras acciones que pudo haber cometido”, concluyó Rosa Icela.

Por su parte, el Presidente López Obrador, que en un primer momento pidió pasar el video en la conferencia pero que se desistió debido a que los periodistas pidieron que no se mostrara debido a la crueldad de las imágenes, dijo que “estas cosas no deben suceder y no deben admitirse”.

“Tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida, tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y del amor a los animales, es la importancia de la fraternidad”, expresó.

“Es importante fortalecer los valores, sólo siendo buenos podemos ser felices, hay que buscar el bienestar material, pero también del alma, por eso tenemos que pensar en el humanismo, no sólo es el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, el empleo, no sólo es incluso el bienestar, sino también la felicidad que se produce por estar bien con nosotros mismos y el prójimo”, agregó.

Por su parte, el Gobierno del Estado de México aseguró en un comunicado que “está comprometido con la protección y el cuidado de los animales, por lo que reprueba cualquier tipo de violencia y maltrato contra cualquier ser sintiente”.

#ComunicadoOficial | Se informa a la comunidad pública. pic.twitter.com/qtjeYFotVj — Gobierno del Estado de México (@Edomex) May 30, 2023

También informó que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) dará seguimiento y coadyuvará con la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), para realizar las investigaciones correspondientes y sancionar al responsable de los hechos ocurridos en Tecámac.

“Cabe destacar que, de acuerdo al Código Penal del Estado de México, la pena máxima por maltrato animal es de hasta seis años en prisión”, coincidió el Gobierno de Del Mazo con la titular de la SSC federal.

La Fiscalía mexiquense también detalló que ya llevó a cabo diversas entrevistas a testigos. Además, los Policías de Investigación (PDI) realizan diversas diligencias “para recabar los datos de prueba necesarios, con la finalidad de identificar y ubicar a la persona responsable de los hechos y presentarle ante el Agente del Ministerio Público”.

Un animal expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o personas es considerado #MaltratoAnimal dentro de la legislación en el #Edoméx, denuncia al 800 7028 770, la app FGJ Edomex o en la página https://t.co/BgUtBCU9LH pic.twitter.com/fjJAe918yh — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 30, 2023

El pasado 28 de mayo, un hombre en Tecámac arrojó un perro a un cazo que hervía con aceite, motivo por el que el animalito murió en el lugar.

Un video difundido en redes sociales, mostró el momento en que esta persona, presuntamente bajo los influjos del alcohol, salió de una carnicería, tomó al animal y lo arrojó al cazo con aceite hiriviendo.

Luego, el sujeto se sube a su vehículo Volkswagen tipo Pointer de color blanco, mientras que otra persona sale a ver lo ocurrido e intenta sacar al perro.

Esta es la cara del tipo que LANZÓ a un perrito a un cazo de aceite hirviendo. Sucedió en la colonia San Pablo Tecalco, en Tecámac, Edomex. Si su rostro y vehículo le parece familiar, denúncielo ante la @FiscaliaEdomex. No comparto el video porque me parece excesivamente… pic.twitter.com/GVJgchWwIw — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) May 29, 2023

De acuerdo con un reporte de la Guardia Civil de Tecámac, el propietario de una carnicería ubicada en la calle Benito Juárez, en la colonia San Pablo Teacalco, explicó a los oficiales que un hombre lo insultó, lo amenazó con que cerrara el lugar y que no regresara jamás.

A su salida del local, fue cuando arrojó el animal al cazo hiriviente.

El video ha sido ampliamente difundido en redes sociales, por lo que provocó la indignación de usuarios y organizaciones en defensa de animales, los cuales exigen justicia para el perrito.