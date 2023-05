El PT nacional abandona a Mejía Berdeja, aunque él advierte que no piensa renunciar

El pasado 27 de mayo, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompió con su candidato Lenin Pérez Rivera para impulsar la candidatura del morenista Armando Guadiana de cara a la próximo elección del domingo. Este martes, el Partido del Trabajo hizo lo mismo a tan solo unos días de la elección del 4 de junio.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- El Partido del Trabajo (PT) expresó su respaldo al proyecto de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que en la elección de Coahuila irá en unidad con el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, y ya no respaldará a Ricardo Mejía Berdeja, quien minutos antes aclaró que no abandonará la contienda.

“Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Haremos Historia en 2024, la dirección nacional de nuestro partido manifiesta, con firmeza, ir juntos con el partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México, por ello hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila”, anunció en conferencia de prensa Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Robles Montoya dio lectura a un comunicado en el que el PT aclaró que ya pasaron los tiempos legales para cambiar de candidato y por lo tanto “el nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila”.

Al tomar la palabra, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien estuvo acompañado del líder máximo petista, Alberto Anaya Gutiérrez, agradeció la declinación “para evitar que el PRI llegue a 100 años de abusos, corrupción, y privilegios con sus aliados de la derecha”.

“Esta decisión no es por nosotros es por el pueblo de Coahuila”, sostuvo Delgado Carrillo que también agradeció al Partido Verde haber hecho lo mismo el fin de semana pasado. “Que nada ni nadie nos divida, ningún interés personal, ningún interés de grupo puede estar por encima del proyecto de transformación nacional”.

Minutos antes, Ricardo Mejía Berdeja se anticipó al anuncio y dijo que se mantendrá en la contienda electoral del próximo domingo 4 de junio por la gubernatura de Coahuila, a pesar de las presiones políticas.

El exsubsecretario de Seguridad federal comunicó a través de un video compartido en sus redes sociales que su candidatura “sigue firme”, por lo que estará en la boleta electoral por el PT, a pesar de las “muy fuertes” presiones.

“Quiero decir que las presiones están muy fuertes porque quisieran someternos a los coahuilenses. Quisieran imponernos a los coahuilenses. Y por esa razón han estado metiéndonos, además, en el juego de la sucesión presidencial del 2024, cuando lo único que queremos es recuperar nuestro estado de Coahuila”, dijo.

Vamos con todo contra el candidato de la corrupción @manolojim y el candidato de la imposición @aguadiana. El Tigre es el candidato del pueblo libre y valiente de #Coahuila. Todos a votar este 4 de Junio. #CoahuilaNoSeVende #CoahuilaSeDefiende #VotaTigre #VotaPT pic.twitter.com/HW6IvWhbQc — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) May 30, 2023

“Por eso te digo, pase lo que pase, ‘El Tigre’ sigue firme. Yo voy a estar en la boleta electoral. Tú vas a votar en la boleta por ‘El Tigre’, Ricardo Mejía ‘El Tigre’, que estará en el casillero del PT, del Partido del Trabajo”, afirmó.

Asimismo, agregó que los candidatos al ser aceptados en la contiendan gozan de “todos los derechos” para ser votados, por lo que el voto por el PT, es un voto “válido”. “Que nadie te confunda, el voto por el ‘El Tigre’ es un voto válido. Y si hay votos mayoritarios en las urnas, voy a ser tu próximo Gobernador”, aseguró.

No obstante, momentos después la cúpula del PT aclaró que ya no respaldará las aspiraciones de Mejía quien por los tiempos sí aparecerá en la boleta del próximo 4 de junio.

“En estos 23 años nuestro partido tomó la determinación de conservar la coalición Juntos Haremos Historia y de ir juntos en 2024, también acordamos, y ya se dijo, que seguimos juntos en el Estado de México y seguimos juntos en el estado de Coahuila. Ahí estaremos para que la coalición Juntos Haremos Historia triunfe”, precisó Alberto Anaya, el líder máximo del PT, quien expuso que desde 2000 siempre han respaldado al Presidente López Obrador.

Alberto Anaya aclaró que irán juntos en 2024 “y en todos los lugares a efecto de que sea contundente el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia”, como será en el caso del Congreso en donde el Presidente López Obrador ha dicho que buscará que su movimiento, incluidos aliados, logren la mayoría calificada para impulsar las reformas pendientes.

El pasado 27 de mayo, la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que se sumaría a la candidatura del morenista Armando Guadiana para la gubernatura de Coahuila. Horas más tarde el abanderado de la alianza “Rescatemos Coahuila”, Lenin Pérez, advirtió en un mensaje: “No declinaré”.

Con el anuncio, Lenin Pérez sólo se quedaría con el apoyo del partido local Unidad Democrática (UDC).

Mario Delgado, acompañado de Armando Guadiana, Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde y el Senador Manuel Velasco, anunció que el PVEM declinó a favor del candidato de Morena, mas no su candidato.

La declinación del PVEM a favor de Guadiana se da luego de constantes llamados de Morena a los candidatos del Verde y Partido del Trabajo en Coahuila para unir fuerzas. El único que no ha declinado es Ricardo Mejía Berdeja.

NO VOY A DECLINAR, EN COAHUILA NO ACEPTAMOS LAS IMPOSICIONES DEL CENTRO DEL PAÍS.#SíHayOtroCamino#YoConLenin pic.twitter.com/TyJ0zMbKFF — Lenin Pérez (@leninperezr) May 27, 2023

Horas más tarde del anuncio, el candidato de la alianza “Rescatemos Coahuila”, conformada por los partidos Verde Ecologista y UDC, aseguró que no declinaría por Guadiana. “No aceptamos imposiciones”, dijo en un videomensaje difundido esta tarde.

Pérez arremetió en contra de la dirigencia de su partido, de quienes dijo “tienen una profunda ignorancia de lo que vivimos en Coahuila” y “creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover o a su antojo”.

Aclaró que la decisión de apoyar a Guadiana la tomaron unos cuantos anteponiendo intereses que no son a los de los coahuilenses y la declinacion se debe a que “los condicionaron en 2024”.

En compañía de mi amiga @karencastrejont, Presidenta del @partidoverdemex, hacemos un anuncio muy importante para el pueblo coahuilense. ¡Vamos juntos por la transformación de #Coahuila! #GuadianaGobernador pic.twitter.com/BuS2CqG1BQ — Mario Delgado (@mario_delgado) May 27, 2023

Por último, advirtió que “no me van a doblar, no voy a declinar, se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar”.