Una mujer italiana es asesinada en Playa del Carmen; GN y policías vigilan la zona

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la GN, y policías del estado de Quintana Roo y del municipio; hasta el momento no hay ningún detenido por lo ocurrido.

Quintana Roo, 30 de mayo (PorEsto!).- Se registra el asesinato de una mujer italiana a la altura de la Calle 48 entre la Quinta y Décima Avenida, en la colonia Zazil-Ha en Playa del Carmen, Quintana Roo.

De acuerdo a las primeras versiones, se trataría de un compañero de trabajo que llegó a este lugar donde la mujer de origen italiano se encontraba, para dispararle en múltiples ocasiones y luego darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:30 horas y hasta el momento no se ha reportado la detención del atacante.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“Ella fue asesinada con un disparo de gracia en la cabeza […] Ella, como muchos de nosotros, vino a Playa para encontrar su sueño. Hoy le quitaron la vida sin piedad […] No es culpa de Playa… Son todos aquellos que de otros lugares han venido aquí a contaminar nuestro paraíso… Malditos sean ellos”, escribieron en redes sociales varios ciudadanos italianos residentes en Playa del Carmen.

Asimismo, de acuerdo con dichos testimonios, así como de Andrea Lotito, Vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la víctima respondía al nombre Ornella; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por autoridades oficiales.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Quintana Roo y Policía Municipal, entre otros, implementaron el operativo de búsqueda, sin que al momento se logre asegurar a ninguna persona.

En tanto, la zona fue acordonada para esperar la llegada de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una de las líneas de investigación sería un posible crimen pasional, pero al momento las autoridades no han ofrecido ninguna versión oficial.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE POR ESTO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.