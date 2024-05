Los reguladores de EU autorizan a Amazon ampliar su programa de entregas con drones

Por Haleluya Hadero

EU, (AP).- Reguladores de Estados Unidos han dado a Amazon un permiso clave que le permitirá expandir su programa de entregas con drones, anunció este jueves la compañía.

En una publicación en su sitio web, Amazon, con sede en Seattle, dijo que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) le dio a su servicio de entrega Prime Air la autorización para operar drones “más allá de la línea visual”, retirando una barrera que había impedido que sus drones recorrieran grandes distancias. Con la autorización, los pilotos de Amazon ya pueden operar los drones de manera remota, fuera de su vista.

More U.S. drone deliveries are coming soon from Prime Air. 🎯📦 @FAANews just granted us permission to operate our drones “beyond visual line of sight.” That’s a term the aviation industry uses to describe when a remote pilot can’t see a flying drone directly. Instead, they… pic.twitter.com/9T3kmEOW1L

