Fox, Claudio X. y más burlan la Ley y hacen proselitismo a favor de su candidata

Pese al inicio de la veda electoral, diversos actores de oposición continúan con el proselitismo en favor de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición formada por el PRI, PAN y PRD; y en contra de Claudia Shienbaum, abanderada de Sigamos Haciendo Historia. Por ejemplo, Claudio X. González, creador y dirigente político de una organización que impulsa un proyecto político electoral, publicó una serie de mensajes en X, antes Twitter, en contra de la aspirante oficialista con el propósito de llamar al voto en favor de Gálvez

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- Integrantes de la oposición como el expresidente Vicente Fox Quesada, el empresario Claudio X. González Guajardo así como la organización Sociedad Civil México han pasado por alto la veda electoral, que inició este jueves y que se extenderá hasta el sábado, para llamar a votar contra Morena.

Algunos de estos personajes, incluso, han publicado mensajes en favor de Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza denominada Frente y Corazón por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD); y en contra de Claudia Sheinbaum, abanderada de Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al filo de las 9 de la mañana de este jueves 30 de mayo, por ejemplo, Claudio X. González publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una serie de mensajes en contra de la aspirante oficialista con el propósito de llamar al voto en favor de Gálvez, acción que replicó Fox Quesada, también a través de su cuenta de Twitter.

“Los desastrosos resultados del presente gobierno -el peor que hayamos padecido- merecen nuestro rotundo rechazo. Más allá de los retrocesos sufridos, la Sra. Sheinbaum y su “segundo piso” no sólo aseguran la falta de resultados futuros, sino que amenazan con arrebatarnos democracia, libertades y justicia. Piensa bien tu voto, y este 2 de junio: #MareaRosaConXóchitl #InundemosLasUrnas”, escribió a las 8:55 en un tuit que borró y volvió a publicar ya sin el hashtag #MareaRosaConXóchitl.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de las 00:00 de este 30 de mayo, dio inicio la veda electoral 2024, periodo que concluye el próximo 2 de junio, en el cual “queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer, por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales o cualquier tipo de propaganda gubernamental”, señala el organismo.

Dicho lapso también es conocido como periodo de reflexión, mismo que tiene el propósito de que “la ciudadanía razone su voto, valore las propuestas de las candidaturas y ejerza su derecho al sufragio de manera libre y secreta”. “El INE convoca a las y los ciudadanos a analizar la oferta política que les permita emitir un voto libre y razonado el próximo 2 de junio”, indicó el Instituto mediante una nota informativa.

🗳️ A partir del 30 de mayo, inicia la #VedaElectoral de las #Elecciones2024MX. ¡Conoce más información acerca de lo que no está permitido durante este periodo! 👇🏼 pic.twitter.com/DNChY6kMli — @INEMexico (@INEMexico) May 30, 2024

Además, en el Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se impondrá de 50 a 100 días multa, y prisión de seis meses a tres años, a quien publique o difunda, por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos.

Aunque Claudio X. Gónzález no es dirigente partidista, ni candidato, ni autoridad, es dirigente político de una organización que impulsa un proyecto político electoral. Sólo hay que recordar que el empresario fue quien llamó y unió en un sólo bloque al PRI, PAN y PRD para ir en contra de Morena y del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A ese primer mensaje sucedieron varios más, tanto de X. Gonzalez como de otros opositores, entre ellos el expresidente Vicente Fox Quesada e incluso de organizaciones de la “Marea Rosa”.

“EL SEGUNDO PISO COMO PROPUESTA ES EQUIVALENTE A LA CAÍDA DEL METRO COMO REALIDAD”, escribió a su vez Vicente Fox, para después señalar: “SI FUERA ELLA YA NOS JODIMOS. CON TU VOTO EL CAMBIO SE DARÁ. SALDREMOS DEL AUTORITARISMO. Claudia Sheinbaum, en el cierre de su campaña a la presidencia: ‘Me comprometo a guardar el legado de López Obrador’”

En mensajes posteriores, el exmandatario llamó explícitamente al voto en favor de Xóchitl Gálvez, “ESTÁ CLARO EL FUTURO ES XÓCHITL”, sostuvo Fox pese a la veda electora. “CLASE MEDIEROS TODAS TODOS NOS VEMOS EL DOMINGO TEMPRANO VAMOS A GANAR. PRESIDENTA XÓCHITL”, expresó en otro mensaje. Además, en un video señalço: “ES UNA CAMPEONA EN CAMPAÑA Y AHORA SERÁ PRESIDENTE DE MÉXICO”

Sociedad Civil México, que encabeza la panista Ana Lucía Medina Galindo, también difundió este jueves, en plena veda, un video en el que llama a votar el 2 de junio y en el que comparte imágenes de su última concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, en las que se llama a votar por Xóchitl Gálvez.

Uno de los integrantes que se ha manifestado en contra de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón, quien escribió: “¡La cuenta regresiva sigue en marcha para poner fin a la pesadilla de López Obrador y Morena! ¡Ya falta menos para recuperar la esperanza y el progreso para México!”.

Por su parte, el publicista Carlos Alazraki, la mañana de este jueves publicó un video de opinión en el que llama a los ciudadanos a votar en favor de Xóchitl Gálvez, quien, aseguró Alazraki, ganará con amplia ventaja sobre Sheimbaum. “Este domingo 2 de junio, regresaremos a la libertad, este 2 de junio se acabará la dictadura para siempre la dictadura en México”, sostuvo Alazraki.

Una cuenta de X, antes Twiitter, que promueve el voto en favor de la candidata que impulsa el PRI, PAN y PRD, también ha continuado con el proselitismo en busca de más apoyo para Gálvez, bajo el argumento de que la veda electoral sólo “aplica para los partidos políticos y no para los ciudadanos”, sin embargo, esta medida también aplica para otros actores, como las casas encuestadoras, las cuales no pueden difundir encuestas porque de hacerlo serían multadas.

Que no te intimen y quieran callarte. La veda electoral aplica para los partidos políticos y no para los ciudadanos. ¡Alza la voz! 🗣️ Nos vemos el domingo 🤞🏻😊 — XóchitI2024 (@Xochitl2024) May 30, 2024

Otra a la que no le importó estar en plena veda electoral fue a Sandra Cuevas, exalcaldesa de de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, quien publicó un video en el que arremetiço contra Caty Monreal, candidata de Sigamos Haciendo Historia, y Alessandra Montajes Rojo, abanderada de la coalición opositora, ambas aspirantes a encabezar la Alcaldía Cuauhtémoc.

A través de un video que se difundió en la red social X, antes Twitter, Cuevas, quien ahora está en busca de un lugar en el Senado de la República, se quejó de las críticas que recibió por parte de ambas candidatas durante el proceso de campaña, de mira a los comicios electorales del próximo 2 de junio.

“A las dos candidatas que están contendiendo por el Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra y Catalina, ambas decidieron basar su campaña en desprestigiar a Sandra Cuevas, el rival a vencer era la sombra de Sandra Cuevas, atacaron, violentaron desprestigiaron, mi trabajo, mi persona”, expresó la exalcaldesa.

Aunque deseó suerte a ambas, sostuvo que ni juntas podrían hacer el trabajo que ella realizó en la Alcaldía Cuauhtémoc, ya que, dijo Cuevas, es una mujer que toma sus propias decisiones y nadie le dice lo que debe de hacer, en alusión a Ricardo Monreal, padre de la candidata morenista.

#ULTIMAHORA

En Plena Veda Electoral Sandra Cuevas se va con todo contra @catymonreal_ y Alessandra Montajes Rojo… pic.twitter.com/UrygLfpIPk — MorenaSíChapulinesNO La Catrina Norteña #PlanC (@catrina_nortena) May 30, 2024

“Alessandra y Catalina, que ni juntas podrían hacer el trabajo que logré yo en la Cuauhtémoc. A Catalina y Alexandra, soy una mujer que toma sus propias decisiones, no soy una mujer que me mueve un partido político, no soy una mujer a la que le ordena su papá, no soy una mujer a la que le ordenan sus partidos políticos, no soy una mujer que la haya puesto su amante”, dijo Cuevas.

“Soy una mujer que se gana las cosas a base de trabajo y a diferencia de ustedes, yo sé abrirme camino por mí misma, por esa razón decidí soltar la Cuauhtémoc, porque creo que puedo ayudar en toda la Ciudad de México y en todo el país, mi capacidad, mi inteligencia, mi voz, mi habilidad, mis estudios, mi fuerza, van a seguir avanzando y van a seguir abonando para que este país le vaya bien”, concluyó la exalcaldesa.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.