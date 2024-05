Expresidente de EU podría ser encarcelado por ocultar registros de escándalo sexual

Los cargos de falsificación de registros comerciales conllevan hasta cuatro años de prisión, aunque los fiscales no han dicho si tienen la intención de solicitar dicha medida. El Juez Juan Merchan ha programado la audiencia de sentencia para el próximo 11 de julio.

Por Michael R. Sisak, Jennifer Peltz, Eric Tucker y Michelle L. Price

NUEVA YORK (AP) — Donald Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente condenado por delitos graves cuando un jurado de Nueva York lo encontró culpable de falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para mantener su silencio a una actriz porno que dijo que los dos tuvieron relaciones sexuales.

Los doce miembros del jurado del primer juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos lo han declarado culpable al magnate de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130 mil dólares a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio.

El veredicto es un ajuste de cuentas legal sorprendente para Trump y lo expone a una posible pena de prisión en la ciudad donde sus manipulaciones de la prensa sensacionalista ayudaron a catapultarlo de un magnate inmobiliario a una estrella de televisión y, finalmente, a Presidente. Mientras busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de este año, la sentencia presenta a los votantes otra prueba de su voluntad de aceptar el comportamiento transgresor de Trump.

Se espera que Trump apele rápidamente el veredicto y enfrentará una dinámica incómoda mientras busca regresar a la campaña electoral como un delincuente convicto. No hay mítines de campaña en el calendario por ahora, aunque se espera que realice eventos para recaudar fondos la próxima semana. Probablemente pasarán varios meses hasta que el juez Juan Merchan, que supervisó el caso, decida si condena a Trump a prisión, decisión que se dará a conocer el próximo 11 de julio.

Los cargos de falsificación de registros comerciales conllevan hasta cuatro años de prisión, aunque los fiscales no han dicho si tienen la intención de solicitar prisión, y no está claro si el Juez, que anteriormente en el juicio advirtió sobre penas de cárcel por violaciones de la orden de silencio, impondría ese castigo incluso si se lo piden. La condena, e incluso el encarcelamiento, no impedirán que Trump continúe su búsqueda de la Casa Blanca.

Trump enfrenta otras tres acusaciones por delitos graves , pero el caso de Nueva York puede ser el único que llegue a una conclusión antes de las elecciones de noviembre, lo que aumenta la importancia del resultado. Aunque las implicaciones legales e históricas del veredicto son evidentes, las consecuencias políticas lo son menos dado su potencial para reforzar, en lugar de remodelar, opiniones ya endurecidas sobre Trump.

Para otro candidato en otra época, una condena penal podría condenar su carrera presidencial, pero la carrera política de Trump ha resistido dos juicios políticos, acusaciones de abuso sexual, investigaciones sobre todo, desde posibles vínculos con Rusia hasta conspiraciones para anular una elección, e historias personalmente lascivas, incluida la aparición de una grabación en la que se jactaba de agarrar los genitales de las mujeres.

Además, los votantes conocen las acusaciones generales del caso desde hace años y, si bien son de mal gusto, en general se las considera menos graves que las acusaciones que enfrenta en otros tres casos que lo acusan de subvertir la democracia estadounidense y manejar mal los secretos de seguridad nacional.

Aun así, es probable que el veredicto dé al Presidente Joe Biden y a sus compañeros demócratas espacio para agudizar los argumentos de que Trump no es apto para el cargo, incluso cuando proporciona material para que el presunto candidato republicano avance con sus afirmaciones sin fundamento de que es víctima de un sistema de justicia penal. Insiste que tiene motivaciones políticas en su contra.

Trump mantuvo durante todo el juicio que no había hecho nada malo y que el caso nunca debería haberse presentado, criticando los procedimientos desde el interior del tribunal -donde se le unió un desfile de aliados republicanos de alto perfil- y acumulando multas por violar una orden de silencio con comentarios extrajudiciales incendiarios sobre los testigos.

El primer juicio penal de un expresidente estadounidense siempre presentó una prueba única para el sistema judicial, no solo por la prominencia de Trump sino también por sus implacables ataques verbales a los fundamentos del caso y a sus participantes. Pero el veredicto del jurado de 12 personas marcó un repudio a los esfuerzos de Trump por socavar la confianza en el proceso o potencialmente impresionar al panel con una muestra de apoyo republicano.

El juicio involucró cargos de que Trump falsificó registros comerciales para encubrir pagos de dinero a Stormy Daniels, la actriz porno que dijo que tuvo relaciones sexuales con el Trump casado en 2006.

El pago de 130 mil dólares fue realizado por el exabogado y asesor personal de Trump, Michael Cohen, para comprar el silencio de Daniels durante las últimas semanas de la carrera de 2016, en lo que los fiscales alegan fue un intento de interferir en las elecciones. Cuando a Cohen se le reembolsó, los pagos se registraron como gastos legales, lo que, según los fiscales, era un intento ilegal de enmascarar el verdadero propósito de la transacción. Los abogados de Trump sostienen que fueron pagos legítimos por servicios legales.

Trump ha negado el encuentro sexual y sus abogados argumentaron durante el juicio que su condición de celebridad, particularmente durante la campaña de 2016, lo convirtió en blanco de extorsión. Han dicho que los acuerdos para ocultar historias negativas sobre Trump fueron motivados por consideraciones personales como el impacto en su familia y su marca como hombre de negocios, no políticas. También buscaron socavar la credibilidad de Cohen, el testigo estrella de la Fiscalía que se declaró culpable en 2018 de cargos federales relacionados con los pagos, motivado por una animadversión personal hacia Trump, así como por la fama y el dinero.

El juicio contó con más de cuatro semanas de testimonios ocasionalmente fascinantes que revisitaron un capítulo ya bien documentado del pasado de Trump, cuando su campaña de 2016 se vio amenazada por la divulgación de una grabación de Access Hollywood que lo captó hablando de agarrar sexualmente a mujeres sin su permiso. y la perspectiva de que surjan otras historias sobre Trump y el sexo que serían perjudiciales para su candidatura.

El propio Trump no testificó, pero los jurados escucharon su voz a través de una grabación secreta de una conversación con Cohen en la que él y el abogado discutieron un acuerdo de 150 mil dólares para mantener su silencio que involucraba a una modelo de Playboy, Karen McDougal, quien dijo que tuvo una aventura con Trump: “¿Cuánto tenemos que pagar por esto? ¿Uno cincuenta?” Se escuchó decir a Trump en la grabación realizada por Cohen.

La propia Daniels testificó, ofreciendo por momentos un relato gráfico del encuentro sexual que dice que tuvieron en una suite de hotel durante un torneo de golf en Lake Tahoe. El exeditor del National Enquirer, David Pecker, testificó sobre cómo trabajó para evitar que las historias perjudiciales para la campaña de Trump se hicieran públicas, incluso haciendo que su empresa comprara la historia de McDougal.

Los miembros del jurado también escucharon a Keith Davidson, el abogado que negoció los pagos del silencio en nombre de Daniels y McDougal.

Detalló las tensas negociaciones para que ambas mujeres fueran compensadas por su silencio, pero también enfrentó una ronda agresiva de interrogatorios por parte de un abogado de Trump que señaló que Davidson había ayudado a negociar acuerdos similares para obtener silencio en casos que involucraban a otras figuras prominentes.

Pero el testigo más importante, con diferencia, fue Cohen, quien pasó días en el estrado y dio a los jurados una visión privilegiada del plan de dinero para mantener su silencio y lo que dijo era el conocimiento detallado que Trump tenía del mismo.

“Simplemente ocúpate de ello”, citó a Trump diciendo en un momento.

Ofreció a los jurados el vínculo más directo entre Trump y el núcleo de los cargos, relatando una reunión en la que ellos y el entonces director financiero de la Organización Trump describieron un plan para que Cohen reembolsara en cuotas mensuales los servicios legales.

Y describió con emoción su dramática ruptura con Trump en 2018, cuando decidió cooperar con los fiscales después de una carrera de una década como solucionador personal del entonces Presidente.

“Para mantener la lealtad y hacer las cosas que él me había pedido, violé mi brújula moral y sufrí la pena, al igual que mi familia”, dijo Cohen al jurado.

El resultado proporciona cierto grado de reivindicación para el Fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien había caracterizado el caso como sobre interferencia electoral más que sobre dinero para silenciar y lo defendió contra las críticas de expertos legales que lo calificaron como el más débil de los cuatro procesamientos contra Trump.

Pero adquirió mayor importancia no sólo porque procedió a juicio primero sino también porque podría ser el único de los casos en llegar a un jurado antes de las elecciones.

Los otros tres casos (acusaciones locales y federales en Atlanta y Washington de que conspiró para deshacer las elecciones de 2020, así como una acusación federal en Florida que lo acusa de acaparar ilegalmente registros ultrasecretos) están estancados por demoras o apelaciones.