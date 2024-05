Gallup: Confianza del mexicano en elecciones, economía e instituciones es histórica

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– El optimismo económico alcanzó un nivel récord; hay una confianza creciente en el Estado, los líderes y las instituciones, y la confianza en las elecciones alcanzó niveles históricos aunque sigue siendo una minoría; persisten desafíos de seguridad pública en el análisis de larga data y quién se convierta en el próximo Presidente de México tendrán que navegar relaciones complejas en el escenario global.



Este es el panorama que ve Gallup previo a las elecciones en México. SinEmbargo consultó a las autoridades electorales si era posible publicar esta encuesta –dada su importancia– cuando ha iniciado la veda electoral. Comunicación social del Instituto Nacional Electoral (INE) se remitió a la Ley que señala en su Artículo 134:

Gallup Inc. tiene su sede en Washington; fue fundada en 1935 y es una de las encuestadoras más prestigiosas del mundo con mediciones de opinión pública a nivel internacional. Sus resultados evalúan la percepción de los mexicanos con respecto a su optimismo económico, a la aprobación y confianza en el Gobierno, en cuanto a si consideran que las elecciones son honestas, sobre cómo perciben la inseguridad y de con qué ojos ven a los liderazgos internacionales.

En ninguno de los puntos que aquí se difunden se habla de tendencias o preferencias electorales.

En ese sentido, Gallup dio a conocer este jueves su encuesta en la red social X, y el estudio más amplio en su página web firmado por Benedict Vigers. En X dice que “mientras millones de personas en México acuden a las urnas el domingo para elegir al sucesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, éste finaliza su mandato con índices de aprobación récord: 80 por ciento. Esta calificación lo convierte en uno de los líderes más queridos del mundo”. En su página web desglosa cinco temas adicionales.

