Repartidor de pizzas hispano en EU muere a balazos tras ayudar a víctima de asalto

Juan Cristalinas, empleado como repartidor de una sucursal de Domino’s Pizza en la ciudad de Stanton, California, apoyó a un hombre de 76 años que estaba siendo víctima de un asalto por varios sujetos; los presuntos responsables aún no son identificados.

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 30 de junio (La Opinión).- Un repartidor de pizzas hispano, que aparentemente se detuvo para ofrecer ayuda a una víctima durante un asalto en la ciudad de Stanton, murió a balazos la noche de este martes, informaron las autoridades.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, los oficiales acudieron aproximadamente a las 19:20 horas de este martes a la cuadra 7000 de Lessue Avenue después de recibir informes sobre “problemas” en el lugar.

Cuando llegaron, los alguaciles encontraron al hispano Juan Cristalinas, de 49 años, residente de Santa Ana, y a un hombre no identificado de 76 años, quienes estaban en la calle con varias heridas de bala.

Cristalinas era un repartidor de pizzas que, aparentemente, se detuvo para ayudar al hombre que era víctima de una agresión por parte de varios sujetos, según reportes de los investigadores.

En una página GoFundMe creada por la familia de Cristalinas, se indica que el hispano era un trabajador de Domino’s Pizza.

“Domino’s nos notificó que mi suegro nunca regresó de la última entrega a la que lo enviaron y estuvo desaparecido durante unas horas”, relató Daniela Trevilla, nuera de Cristalinas, en la página GoFundMe.

“Mi suegro murió tratando de hacer lo correcto y desafortunadamente pagó un precio muy alto por ello. Juan deja tres hijos, una esposa amorosa y tres hermosos nietos”, agregó Trevilla.

Los dos hombres fueron trasladados de urgencia a un hospital, pero Cristalinas murió poco después. La condición de salud del hombre de 76 años no identificado no fue informada de inmediato.

Los alguaciles dijeron que varios sospechosos huyeron del lugar donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con declaraciones de algunos testigos, se sospecha que los agresores eran cuatro hombres hispanos o blancos.

Se desconoce si había alguna relación entre el hombre de 76 años lesionado y los sospechosos.

Se solicita que si alguna persona tiene información que pueda ayudar en esta investigación, se comunique con el Departamento del Sheriff del Condado de Orange al 714-647-7000. También se puede hacer una denuncia anónima a través de Crime Stoppers del Condado de Orange al 1-855-847-6227.

