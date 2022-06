Autoridades realizan nuevo cateo en el motel donde fue encontrada Debanhi Escobar

Por Aracely Chantaka

Saltillo, 30 de junio (Vanguardia).- Ante nueva información que llegó del caso por redes, este miércoles, se ejecuta un nuevo cateo en el Motel Nueva Castilla en donde fue hallada sin vida la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

El papá de la joven, Mario Escobar, acudió a la diligencia en donde se inspeccionará todo el inmueble, entre lo que se contemplan las recámaras y el área de cisternas en donde se realizó el hallazgo del cuerpo.

Debanhi Susana desapareció el pasado 9 de abril tras asistir a una fiesta en una quinta de Escobedo y fue hallada muerta en una cisterna en desuso del mencionado hotel.

Escobar solicitó a la gente que tenga información del caso que se acerque a la Fiscalía porque le llega mucha por redes sociales.

“Mucha gente me dice que vio algo, le pido a esa gente como padre, que ellos puedan estar en mi lugar y que no nada más me digan es que yo vi, yo supe esto”, dijo el padre de familia.