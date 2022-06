EU compra más de 100 millones de dosis anticovid de Pfizer para refuerzos en otoño

Por Matthew Perrone

WASHINGTON, 30 de junio (AP).— Las autoridades de salud de Estados Unidos dijeron el miércoles haber acordado adquirir otras 105 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 con vistas a la campaña de aplicación de refuerzos en el otoño.

El Gobierno del Presidente Joe Biden anunció el acuerdo por tres mil 200 millones de dólares en un momento en que científicos federales sopesan cómo actualizar las vacunas para proteger mejor a los estadounidenses frente a un virus que evoluciona rápidamente. Funcionarios federales dijeron que el convenio de compra incluye la opción de adquirir un total de 300 millones de vacunas, incluida una combinación de dosis tanto para adultos como para niños.

Las primeras dosis se entregarán al comenzar el otoño, a la espera de una decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para autorizar nuevas versiones de las vacunas. Se prevé que la FDA anuncie una decisión en los próximos días luego de una reunión el martes en la que asesores externos recomendaron modificar las vacunas a fin de atacar mejor a la variante Ómicron.

