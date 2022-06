Concepto Estratégico de la OTAN tiene “mentalidad de la Guerra Fría”, critica China

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de China han destacado este jueves que el nuevo Concepto Estratégico aprobado por la OTAN en el marco de su cumbre en Madrid “está lleno de mentalidad de la Guerra Fría” y “sesgo ideológico”, al tiempo que ha denunciado que supone “un ataque malicioso y una difamación” contra Pekín.

Así, ha señalado que “el concepto estratégico afirma que otros países suponen desafíos, pero es la OTAN la que está creando problemas en todo el mundo”. “La OTAN dice ser una organización defensiva que mantiene el orden internacional basado en normas, pero se ha saltado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha lanzado guerras contra estados soberanos, causando enormes víctimas y dejando a decenas de millones de desplazados”, ha criticado.

“La OTAN afirma que la zona defensiva no irá más allá del Atlántico norte, pero ha flexionado sus músculos en la región Asia-Pacífico durante los últimos años y ha intentado azuzar una confrontación de bloques aquí, como ha hecho en Europa. ¿Quién está poniendo en peligro la seguridad global y socavando la paz mundial? ¿Hay alguna guerra o conflicto en los últimos años en los que la OTAN no esté implicada?”, se ha preguntado.

Our Spokesperson Speaks on a Question Concerning #NATO’s Comments on #China in its Strategic Concept https://t.co/9zTe3CWrjp pic.twitter.com/JFdi0I2zj6

— Mission of China to the EU (@ChinaEUMission) June 29, 2022