Comunidad judía condena a AMLO por decirle “hitleriano” a Carlos Alazraki en mañanera

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La Comunidad Judía en México condenó el uso del calificativo “hitleriano” que empleó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse al publicista y conductor Carlos Alazraki.

A través de un comunicado, el Comité Central de la Comunidad Judía de México y la Tribuna Israelita señalaron la falta del Presidente al utilizar el término “hitleriano” durante la conferencia matutina de este miércoles.

Durante la “mañanera” de este miércoles, el Presidente López Obrador proyectó un fragmento del programa de entrevistas de Carlos Alazraki “Atypical Te Ve” en el que estuvo la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Beatriz Pagés Rebollar, donde hablaron sobre el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Están ocurriendo cosas muy raras en el ‘Felipe Ángeles’ porque ahí también aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración”, aseguró Pagés Rebollar.

Ante esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador utiizó el término “hitleriano” para referirse a Alazraki.

“Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, declaró durante la conferencia matutina.