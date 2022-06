China completa misión de exploración de Tianwen-1, la primera del país en Marte

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) – China ha dado por completadas las misiones de exploración científica específicas del orbitador y el rover de la sonda Tianwen-1, primera en Marte del gigante asiático.

Hasta ahora, el orbitador ha dado la vuelta a Marte mil 344 veces. Para futuras misiones, continuará realizando la encuesta de detección remota en todo el mundo y ampliará los experimentos tecnológicos.

La sonda Tianwen-1 consta de un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover Zhurong. El 15 de mayo de 2021, aterrizó en su área de aterrizaje preseleccionada en Utopia Planitia, una vasta llanura marciana, marcando la primera vez que China aterriza una sonda en el planeta.

El rover Zhurong comenzó a patrullar Marte el 22 de mayo de 2021. Al 15 de agosto de 2021, Zhurong había terminado la misión diseñada de 90 días marcianos y continuaba trabajando para una mayor exploración.

EL ROVER VOLVERÁ A FUNCIONAR EN DICIEMBRE

Después de dos años de vuelo y exploración, el rover y el orbitador han adquirido mil 040 gigabytes de datos científicos sin procesar con sus 13 cargas útiles científicas a bordo.

There is certainly life on #Mars! We're the life of the party! #Zhurong #Tianwen1 #CNSA @CNSA_en pic.twitter.com/cC8pZVmyVt

— China National Space Administration (CNSA) (@CNSA_en) May 15, 2021