¿Cómo ataca el SARS-CoV-2 al corazón? Un estudio describe el mecanismo de entrada

Madrid, 30 de junio (Europa Press).- Un equipo de investigación de la Universidad Ruhr de Bochum (Alemania) ha descubierto los mecanismos por los que el coronavirus ataca al corazón, y cómo podría detenerse. Según sus hallazgos, publicados en la revista científica International Journal of Cardiology, esto ocurre principalmente en pacientes con comorbilidades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.

En un primer paso, aportaron pruebas de que el virus puede detectarse directamente en las células del músculo cardíaco. “Nuestras observaciones demuestran que el virus ejerce presión sobre el músculo cardíaco, ataca y debilita la fuerza contráctil, es decir, la función de bombeo del corazón”, explica Nazha Hamdani, una de las responsables de la investigación.

Interesting new insight into a mechanism by which

🦠SarsCov2 infects and ravages the 🫀 hearthttps://t.co/pXRAKMk41z #WomenInSTEM single cell #iot #openscience #scicomm #cardiology #immunology pic.twitter.com/zciqQqvrvS

— Yoni Maisel (@Primary_Immune) June 1, 2022