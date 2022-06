Peso mexicano rumbo a cerrar junio con pérdidas de más del 2%

Según datos en tiempo de real de Investing.com, la moneda nacional se encamina a junio con una depreciación del 2.63 por ciento.

Por Ileana García Mora

Ciudad de México, 30 de junio (Investing.com).– El peso mexicano inicia la última sesión de junio con ligeras pérdidas, de acuerdo con la cotización en tiempo real disponible en Investing.com.

Además, la moneda nacional se encamina junio con una depreciación del 2.63 por ciento (sin considerar la sesión de hoy), según datos en tiempo de real de Investing.com

A las 07:45 de la mañana (hora del centro de México), el peso mexicano cotizaba en 20.19 por dólar, lo que representa una depreciación de 0.43 por ciento.

MIEDO A LOS BANCOS CENTRALES

El aumento de la inflación, los movimientos agresivos de los bancos centrales para intentar frenarla y el temor a que todo esto acabe provocando una recesión han marcado un junio muy complicado para los mercados financieros, y en la última jornada del mes no es la excepción, dijo Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Financiero de CiBanco.

“Dado lo anterior, por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 20.10 y 20.30 pesos por dólar spot (el euro entre 1.036 y 1.043)”, comentó.

MAYOR AVERSIÓN AL RIESGO

“El peso resiente el ambiente de mayor aversión al riesgo que domina a los mercados y pierde 0.65 por ciento desde el cierre anterior, la resistencia más importante se ubica en la media móvil de 200 días y el soporte en la de 10, que se ubican en 20.41 y 20.10 respectivamente, el sesgo para hoy es al alza”, comentó Carlos Alberto González Tabares, director de Análisis de Grupo Financiero Monex.

Investing.com https://www.sinembargo.mx/author/investing Investing.com es una plataforma de mercados financieros que proporciona datos en tiempo real, cotizaciones, gráficos, herramientas financieras, noticias de última hora y análisis de 250 mercados del mundo a través de sus 44 ediciones internacionales. Con más de 21 millones de usuarios mensuales y más de 180 millones de sesiones, Investing.com es una de las tres mejores webs financieras del mundo según SimilarWeb y Alexa.