“Es un buen hombre”, dice la esposa del chofer del tráiler de migrantes fallecidos

Por Alejandro González

Los Ángeles, 30 de junio (La Opinión).- La esposa separada de Homero Zamorano, el conductor acusado de conducir el tráiler de Texas donde murieron 53 migrantes de contrabando, le dijo al diario New York Post el miércoles que él era “un buen hombre”.

“Estoy en estado de shock, quiero decir, simplemente no sé qué decir al respecto”, dijo Jennifer Duncan en una entrevista exclusiva con el New York Post. “Sé que no haría nada si supiera que dañaría a alguien”.