Así fue el último mensaje que compartió Fernando del Solar en redes antes de morir

Hace apenas unas semanas, el actor y conductor de televisión despidió a su papá con un emotivo mensaje en Instagram. Fernando del Solar falleció este jueves 30 de junio a los 49 años de edad.

Mérida, 30 de junio (PorEsto).- El medio artístico está de luto, este jueves 30 de junio se informó sobre el sensible fallecimiento de Fernando del Solar, querido conductor de televisión recordado por sus memorables colaboraciones en Venga la Alegría, Hoy y La Academia.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pero se sabe que el argentino de 49 años padeció cáncer de pulmón y linfoma de Hodkings, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo.

¿QUIÉN FUE FERNANDO DEL SOLAR?

Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril de 1973.

Desde temprana edad emigró de su país a México, en donde forjó su trayectoría artística, convirtiéndose así en una de las figuras más querids en el mundo del espectacúlo.

Participó en diez programas de televisión como conductor. Sin embargo, el que más marcó su carrera fue el programa Venga la Alegría, en el que estuvo por más de seis años.

ESTE FUE EL ÚLTIMO MENSAJE QUE COMPARTIÓ FERNANDO DEL SOLAR

A mediados del mes de junio, el conductor conmocionó a sus seguidores al informar que su padre había perdido la vida.

A través de su cuenta de Instagram, Del Solar compartió un emotivo video dedicado a su recién fallecido padre, Norverto Cacciamani.

Con unas palabras de despedida, el conductor escribió una despedida:

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo[…] Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá!. Siempre vivirás en mí, TE AMO”.

