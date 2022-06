VIDEOS muestran pelea entre pasajeros de un crucero por presunto trío sexual

Por Alejandro González

Los Ángeles, 30 de junio (La Opinión).- Una pelea masiva entre docenas de pasajeros a bordo del crucero Carnival Magic se desató por furiosas acusaciones de infidelidad después de un supuesto trío sexual durante el viaje, según señaló una pasajera testigo presencial que compartió el video de la trifulca en Fox News Digital.

Theresa James, quien dijo ser agente de viajes, dijo a Fox News Digital que la pelea comenzó justo antes de las 2:00 horas, en el quinto piso del barco, donde se encuentran un club de baile y un casino.

Massive brawl breaks out in nightclub of Carnival cruise ship just off New York harbor. It started because someone got jealous over a “threesome”. The Coast Guard was summoned to escort the ship back to New York. pic.twitter.com/2Xnljgi3O9

