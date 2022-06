Rafa Nadal vence a Berankis y avanza como primer objetivo en el torneo de Wimbledon

MADRID, 30 de junio (EuropaPress).- El tenista español Rafa Nadal se deshizo (6-4, 6-4, 4-6, 6-3) este jueves del lituano Ricardas Berankis para acceder a tercera ronda de Wimbledon, de nuevo sin su mejor versión pero suficiente para seguir en liza en Londres tras un partido largo e incierto.

No las tiene todas consigo el dos veces campeón en la hierba inglesa (2008 y 2010), pero da pasos en rodaje y victorias para la confianza. El balear, que tuvo altibajos en su debut el martes contra el argentino Francisco Cerúndolo, superó un nuevo escollo para citarse en tercera ronda con el italiano Lorenzo Sonego.

El campeón de 22 grandes se puso el mono de trabajo para apuntarse dos sets muy igualados, pero tocó fondo por momentos en el tercero (2-1). El de Manacor volvió con todo, pero cuando puso la cuarta manga bajo control (3-0) apareció la lluvia que suspendió el partido durante una hora, para volver con la Central techada.

