Sam Asghari se muestra feliz del matrimonio con Spears: “Es como un cuento de hadas”

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 30 de junio (LaOpinión).- El actor Sam Asghari hizo su primera aparición pública luego de convertirse en el esposo de la súper estrella Britney Spears. Allí, el famoso no se guardó nada y reveló que su historia de amor con la cantante ha sido “un cuento de hadas” que nunca se imaginó vivir.

Durante su entrevista con Good Morning America, el actor habló sobre la cinta que protagoniza y está próxima a estrenarse, Hot Seat. De hecho, le dio crédito a la Princesa del Pop por ayudarlo a elevar su carrera como actor.

“Realmente no me notaron hasta que, ya sabes, mi esposa me dio, como esta increíble plataforma para trabajar“, señaló. “Así que siempre lo aprecio mucho. Y siempre estoy muy agradecido por eso”.