Jaime Maussan se pronuncia sobre Mafe Walker: “No es convincente, necesito pruebas”

Después de que Mafe Walker revelara que puede comunicarse con extraterrestres, el famoso ufólogo mexicano compartió su opinión y desmintio a la “mujer alienígena”.

Puebla, 30 de junio (Periódico Central).- ¡No es convincente! Jaime Maussan se pronunció sobre Mafe Walker y aunque muchos pensarían que estos dos personajes se entenderían, al parecer es todo lo contrario, pues el periodista no da credibilidad a nada de lo que dice la “mujer alienígena”.

Jaime Maussan es uno de los principales ufólogos de todo México, se ha caracterizado por exponer su opinión en torno a los ovnis y ha asegurado en más de una ocasión que le consta que existe vida extraterrestre.

Debido a ello, muchos se preguntaron cuál era su opinión sobre “la mujer alienígena”, quien afirmó a través de redes sociales y el programa Venga la alegría que se puede comunicar con extraterrestres en un idioma que la gran mayoría de la población desconoce.

Es por ello, que la prensa buscó a Maussan para preguntarle por Walker y no se mostró nada amigable al respecto: “Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no”, expresó.

Además mencionó que Walker no tiene ningún fundamento, incluso se consideró bastante escéptico, aunque mencionó que los extraterrestres pronto se comunicaran con los humanos, lo harán más adelante y no por medio de un idioma que para él, resulta extraño.

“Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar, existe un fenómeno que ya pretende iniciar comunicación con los humanos. Estamos muy cerca de lograr que las autoridades consideren que este fenómeno no es de la tierra y en ese momento, estarán obligadas a iniciar un proceso de comunicación”, agregó.

Sin embargo también expresó que habría que estar emocionados, ya que los seres de otro mundo llevan comunicándose con el planeta tierra por años, a través de los códigos binarios de las computadoras, por lo que según Maussan pronto se pueda entablar una comunión de manera más directa con los extraterrestres, pero hasta entonces, otro medio de comunicación es falso e imposible, según Maussan.

