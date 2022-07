Ken Salazar: A expresidentes de EU y México “les faltó valor” para resolver migración

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que hay mucho trabajo que hacer por delante en torno a la migración para evitar que se repitan episodios como el de Texas, donde más de 50 migrantes, la mayoría mexicanos, murieron asfixiados en un tráiler.

“Cuando mira uno las diferentes reuniones que han ocurrido en el pasado con presidentes por 40 años, se plantea ahí que vamos hacer algo con la migración pero no ha pasado, porque no han tenido el valor para hacer esto de la migración de una manera regional, los Estados Unidos no lo puede hacer solo, México no lo puede hacer solo, Centroamérica no lo puede hacer solo, entonces el compromiso del presidente Biden, en el hemisferio del oeste con México, México ahí adelante con nosotros, vamos hacer esto de una manera regional”, dijo el Embajador al conmemorar el 246 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos.