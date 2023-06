“Para algunos es de relleno”: Ana Guevara menosprecia logros en los Centroamericanos

Por Eduardo López

Ciudad de México, 30 de junio (AS México).– En seis días de actividad, la delegación mexicana ya domina el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con comodidad. Superó ya la cosecha de 50 medallas de oro y aventaja por casi 60, en el total, a su más cercano perseguidor, Colombia. El éxito, sin embargo, no parece suficiente para Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En conversación con los medios de comunicación, Guevara relativizó la importancia que tiene la contienda regional: sus eventos no son clasificatorios, salvo contadas excepciones, a ninguna competencia futura (como Mundiales o Juegos Panamericanos). Por ello, la Comisión no establece ninguna obligación a los deportistas para conseguir resultados específicos; es una mera oportunidad para tomar ritmo y competir.

Es por esa razón que la Comisión no reconfigurará las becas económicas que se otorgan mensualmente a sus atletas inscritos. El tabulador se queda tal como está. Los montos permanecerán intactos hasta los Juegos Panamericanos de Santiago, que comenzarán en octubre próximo. Después de la cita, las becas se redistribuirán con base en los resultados obtenidos en la capital chilena. La proximidad entre eventos también fue una razón para no tocar los subsidios.

“Nos íbamos a meter en un atropello interno (…) Hacer un reacomodo de becas, para luego hacer un cortadero en unos meses, iba a ser un atropello total. Así que, para que no hagan especulaciones de que si merecen o no (el apoyo) con sus medallas, no están considerados estos resultados (de los JCC) en los tabuladores”, aclaró Guevara.

Pese a la contextualización que ofreció, Guevara, ganadora de cuatro oros y dos platas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, evaluó positivamente el desempeño de la delegación mexicana.

“El pronóstico no tiene palabra; sabemos que lo que cuentan son los oros. En plata, vamos muy arriba de Colombia y eso puede ser un factor para que México pueda ganar. Van bien en números de medallas. La medallista olímpica en 400 metros planos en Atenas 2004 no acompañará al contingente ‘tricolor’ en tierras cuscatlecas. “Ya no compito. Me retiré en 2008″, soltó.