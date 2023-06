Francia registra tercera noche de protestas tras asesinato de adolescente por policía

NANTERRE, Francia (AP) — Los manifestantes levantaron barricadas, prendieron incendios y lanzaron fuegos artificiales a la policía en las calles de algunas ciudades de Francia durante la noche tras la muerte de un adolescente de 17 años por un disparo de un agente en un incidente que ha conmocionado al país.

Más de 600 personas fueron arrestadas y al menos 200 policías resultaron heridos mientras el Gobierno trata de restablecer el orden en la tercera noche seguida con disturbios.

Vehículos policiales blindados se abrieron paso entre los restos calcinados de los autos que habían sido volcados e incendiados en Nanterre, el suburbio del noroeste del país donde un policía disparó al joven, a quien solo se ha identificado por su nombre, Nael, durante un control de tráfico. Al otro lado de la capital, los inconformes prendieron fuego al ayuntamiento en el suburbio de Clichy-sous-Bois. En París ardieron algunos contenedores y hubo saqueos en tiendas.

En la ciudad mediterránea de Marsella la policía trató de dispersar a grupos violentos en el centro de la ciudad, según las autoridades regionales.

El Presidente del país, Emmanuel Macron, tenía previsto abandonar una cumbre de la Unión Europea en Bruselas y regresará a París para celebrar una reunión de seguridad de emergencia el viernes.

Las autoridades movilizaron a alrededor de 40 mil agentes para sofocar las protestas. Según el Ministerio de Interior, la policía detuvo a 667 personas, 307 de ellas en la región de París, según la jefatura de la policía capitalina.

Unos 200 agentes resultaron heridos, según un vocero de la policía nacional. El número de civiles heridos no se reportó de inmediato.

Los manifestantes prendieron fuego a escuelas, ayuntamientos y comisarías, y la policía empleó gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas de dispersión contra los alborotadores, agregó el portavoz.

El Ministro del Interior, Gerald Darmanin, denunció el viernes lo que calificó como una noche de “insólita violencia”. Su oficina describió las detenciones como un notable incremento con respecto a operaciones anteriores dentro de los esfuerzos gubernamentales por ser “extremadamente firmes” contra los alborotadores.

El Ejecutivo no ha declarado aún el estado de emergencia, una medida que se implementó para frenar los disturbios luego de la muerte accidental de dos chicos que huían de la policía en 2005.

