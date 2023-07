VIDEOS: Sandra Cuevas causa críticas por operativo a comercios y su defensa a Bukele

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se encuentra de nueva cuenta en el ojo público luego de un polémico operativo a comercios en donde retira enseres de la vía pública. “No se trata de autoritarismo, es educación, es disciplina”, dijo la política en un video en donde también mostró su admiración por el Presidente del Salvador Nayib Bukele.

El fascismo autoritario de Sandra Cuevas es cada vez más descarado: "Al carajo con los derechos de los ciudadanos, o me haces caso o te chingo, y hazle como quieras". pic.twitter.com/UanC2mZrJw

El llamado “Operativo Diamante”, en donde diariamente a las 6 de la mañana la Alcaldesa aliancista realiza “para garantizar una mejor imagen urbana en la Alcaldía Cuauhtémoc”, ha desatado sendas críticas en redes, señalando a Cuevas de violar la Ley.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que las reglas del comercio en la demarcación son para todos: comercio en vía pública y establecidos, pero algunos usuarios la acusaron de “clasista”; le pedían hacer lo mismo en establecimientos de La Condesa y no sólo en los puestos ambulantes.

“Ojalá el operativo llegue también a la Roma-Condesa, en Colima ya es imposible pasar en ciertas partes. Por ejemplo, Rosetta ocupa banqueta y lugares de estacionamiento, luego los autos se estacionan al lado, como peatón es imposible caminar por ahí, ya ni bajando la banqueta”, comentó otra usuaria.

“Igual el de Condesa. Tomaron toda la banqueta y la tercera parte de la calle. Ahí no llega ni el Operativo Latón, menos el Diamante”, se lee en otra publicación de Twitter.

Pero a los restaurante de la Condesa y Roma no los toca ni con el pétalo de una rosa pic.twitter.com/450Gax8wmk

En los videos publicados en redes sociales, la titular de la Cuauhtémoc encabeza el operativo “Diamante”, se observa cómo da instrucciones a trabajadores y retira enseres que comerciantes de la vía pública y establecidos mantienen en las banquetas.

Sin embargo, el video que generó más polémica fue el de este viernes, en donde la Alcaldesa criticó la gestión del Secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, y defendió el sistema de combate a la delincuencia utilizado por Nayib Bukele en El Salvador, un Presidente denunciado por violar los derechos humanos de su país.

“Al policía nunca debes ponerle anticuerpo. En Estados Unidos le gritas a un policía y ya te está dando un cachetadón y entonces funciona bien la seguridad; en Canadá y en Europa”, destacó. “La seguridad no debe ser un tema de risa ni un tema de que somos iguales. Hoy por eso estamos como estamos en México. No se trata de autoritarismo, es educación, es disciplina”.

Sandra Cuevas representa todo lo que está jodido en este mundo. Por no hablar del tremendo cringe que provoca.

-Bukele me encanta.

Expuso que para su gobierno “es muy importante regresarle a las vecinas y vecinos una Alcaldía segura donde puedan transitar, donde puedan caminar nuestros adultos mayores”.

“Estamos haciendo este operativo, el operativo ‘Diamante’ para que ustedes puedan tener sus espacios públicos liberados. A mí no me interesa absolutamente nada”, dijo la Alcaldesa en uno de los videos que ella misma ha publicado en sus redes.

Las reglas del comercio en la #Cuauhtémoc son para todos: Comercio en vía pública y establecidos; no vamos a permitir más invasión del espacio público, las banquetas y jardineras son para el disfrute de los vecinos. Los operativos diamante de las 6 am continuarán. #SCA pic.twitter.com/YrqIQvWmMs

Expertos consultados por el diario Reforma aseguraron que el operativo contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la cual puntualiza no ejercer coerción directa sobre la persona.

De acuerdo con una nota publicada por Reforma, la ley de Establecimientos Mercantiles “obliga a realizar una visita de verificación administrativa y, a partir de ello, se puede sancionar a los establecimientos mercantiles que coloquen enseres en vía pública sin permiso para poder obligar a su retiro”.

6:00 am| Me encuentro encabezando el "Operativo Diamante", retirando pérgolas y bancas que obstruyen el paso vehicular y peatonal, sin distinguir colonias o negocios: Aquí no existen privilegios. ¡En #Cuauhtémoc sí estamos acabando con la corrupción! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/HDIV78FPle

