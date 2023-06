“Checo” Pérez decepciona de nuevo y saldrá desde el lugar 15 en el GP de Austria

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– Mal y de malas la está pasando Sergio Pérez en las últimas semanas de la Fórmula 1. El Red Bull Ring supone una fiesta para los dos pilotos de la escudería austríaca, pero la felicidad solo ha sido para uno de ellos, Max Verstappen.

Por lo tanto, el mexicano saldrá desde la plaza 15, lejos de los punteros, en espera de la carrera sprint que se correrá mañana y que dará puntos a los ocho más veloces en la pista. Para la clasificación de esta “mini-carrera” no se considera la clasificación general, por lo que el sábado en el primer turno Pérez podrá pelear por puntos mañana.

The starting grid for Sunday 👀 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Kmj33Vo6Ht

Por su parte, el piloto neerlandés de Red Bull se hizo con la pole en el Gran Premio de Austria, novena cita del Mundial, en una sesión marcada por el baile de cronos provocado por el acatamiento de los límites de pista, con los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz completando el podio, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó séptimo.

Verstappen volvió a ser el mejor con un 1:05.742 en un viernes plácido, que solo estuvo alterado por los tiempos que se eliminaron al no respetar los márgenes del trazado de Spielberg en la Q1 y Q2. Sin la aparición de la lluvia finalmente, Leclerc (1:05.983) y Sainz (1:06:012) se quedaron a dos décimas. Fernando Alonso, sin el ritmo que sí se vio en otros Grandes Premios, solo pudo ser séptimo a medio segundo del neerlandés.

El español Carlos Sainz (Ferrari) confesó estar “más cerca de lo esperado” de Verstappen en la parrilla del Gran Premio de Austria, aunque apuntó a que queda mucho fin de semana por delante como para estar “centrados”.

Perez has his lap time deleted again 👀

The Mexican driver is out in Q2 ❌#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/uYpLmE4Rq2

— Formula 1 (@F1) June 30, 2023