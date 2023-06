El diario Wiener Zeitung concluye su edición impresa, después de 320 años

Berlín, 30 de junio (AP) — Uno de los periódicos más antiguos del mundo, el Wiener Zeitung, con sede en Viena, finalizó su impresión diaria el viernes después de más de tres siglos.

Publicado por primera vez con el nombre de Wiennerisches Diarium, el periódico se propuso brindar un relato sobrio de las noticias “sin ningún tipo de oratoria o brillo poético” cuando se lanzó el 8 de agosto de 1703.

“320 años, 12 presidentes, 10 emperadores, 2 repúblicas, 1 periódico”, decía la portada final de la edición impresa.

The oldest newspaper in the world – the Wiener Zeitung – has been printed for the last time. This is the final front page pic.twitter.com/M28gHihw7W

