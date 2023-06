CdMx: García Harfuch anuncia la detención del presunto feminicida de Melani Fernanda

Durante el arresto cumplimentado le aseguraron droga y un arma de fuego; Ernesto “N” era buscado por la Fiscalía de Morelos por el presunto asesinato de su exnovia Melanie, en Huitzilac, Morelos.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Ernesto “N”, presunto feminicida de Melani Fernanda Trejo de 27 años, fue arrestado por policías de la Ciudad de México (CdMx).

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, dio a conocer esta tarde en su cuenta de Twitter la detención de Ernesto “N”, luego de que la Fiscalía de Morelos lo buscara por el presunto feminicidio contra su exnovia, Melani Fernanda.

Elementos de la Policía de Investigación de la CdMx cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra, aunque no reveló en dónde ocurrió el arresto.

Sin embargo, informó que en el proceso se le aseguró un arma de fuego y droga.

La @SSC_CDMX detuvo al presunto feminicida de Melanie,también dedicado a la tala clandestina en Huitzilac, buscado por la @Fiscalia_Mor.

Se le aseguró un arma de fuego y droga. @PDI_FGJCDMX cumplimentará la orden de aprehensión.

No permitiremos que este caso quede impune. pic.twitter.com/zjG3JRHihY — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 30, 2023

En Huitzilac, Morelos, la violencia también se ha incrementado y en los últimos meses este municipio ha estado en el ojo público luego del homicidio de la joven Melani Fernanda Trejo, de 27 años, quien fue asesinada el 6 de agosto de 2022 a manos de su exnovio.

El caso se retomó el 6 de marzo pasado, luego de que sus familiares acudieron a develar un mural en memoria de la joven y ahí denunciaron que a siete meses de lo ocurrido el caso seguía impune debido a la indiferencia de las autoridades municipales.

Ernesto “N”, el exnovio de Melani, ha sido señalado por el padre de la joven como el feminicida. El día del asesinato el hombre habría rastreado su ubicación a través de un video de TikTok que ella compartió mientras festejaba en un bar con sus amigas.

Al lugar llegó Ernesto y se ofreció llevarla a su casa, pero al llegar le disparó en tres ocasiones y huyó en su camioneta. El padre de la joven, José Ángel Trejo, y otros testigos alcanzaron a ver cuando el agresor huía, pero hasta el momento no ha sido detenido.

“Hoy se cumplen siete meses de su asesinato, siete meses sin justicia. Existe orden de aprehensión en contra de Ernesto Ibarra Torres, feminicida de Melani, sin embargo, por incapacidad e indolencia de las autoridades no ha sido aprehendido y sigue gozando de absoluta impunidad”, dijo a medios locales el señor José Ángel Trejo González al develar el mural en memoria de su hija en la avenida Emiliano Zapata de la colonia Tlaltenango.

En esa ocasión también denunció que Ernesto seguía en Huitzilac y que incluso se paseaba en la misma camioneta en la que cometió el asesinato de su hija.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, en 2022 en el municipio de Huitzilac se cometieron 23 homicidios dolosos, de los cuales, 17 fueron con arma de fuego. También creció la violencia en otros delitos, como se muestra en la siguiente tabla.

La familia de Melani Trejo reclama que el asesinato de su ser querido no quede impune y se detenga al responsable. Sin embargo, la carpeta de investigación permanece sin avances, a pesar de que hay testigos y fotografías.

— Con información de Guadalupe Fuentes López