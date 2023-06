ANÁLISIS | Jóvenes se hartaron de élites abusivas, por eso Francia arde: sociólogo

Locales, comisarías y garaje de autobuses han sido atacados por jóvenes que se manifiestan por tercera ocasión consecutiva tras el ataque contra un joven argelino por un policía; Macron llama a padres a resguardar a sus hijos.

Madrid/París, 30 de junio (RFI/EuropaPress/AP).— El Ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha elevado a 917 el balance de detenidos durante las protestas llevadas a cabo el jueves contra la muerte de Nahel, un joven argelino de 17 años que fue abatido por un agente de la Policía en la localidad francesa de Nanterre.

También fueron atacadas comisarías, como en Pau, al sur del país, y alcaldías, como la de Lille, al norte. Muchos franceses se indignaron cuando fueron atacados colegios o escuelas, como en la ciudad de Amiens.

Al pie de París, en un garaje, fueron incendiados una docena de buses de transporte público. Las personas que protestan, según fuentes policiales, son en su gran mayoría jóvenes entre 14 y 18 años, a veces de 12 años.

Darmanin ha anunciado un despliegue de cerca de 45 mil policías y gendarmes durante la noche de este viernes para combatir la violencia. Asimismo, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de decretar un estado de emergencia en el país.

🇫🇷 Una comisaría de policía ha sido atacada en Lyon.pic.twitter.com/nIgUOpXPDX — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) June 30, 2023

“En 50 años, hemos usado el estado de emergencia cuatro veces. El Presidente Chirac lo usó después de diez días de disturbios”, ha enfatizado durante una entrevista en la cadena TF1 Info, agregando que “no se descarta ninguna medida”.

Por otro lado, el Ministro del Interior francés se ha referido a la agresión sufrida por dos policías que se encontraban fuera de servicio durante la madrugada. “Fueron golpeados en el suelo como perros”, ha denunciado.

Mientras, los disturbios en distintos puntos de Francia continúan, especialmente en la Plaza de la Concordia, en París, donde un dispositivo de seguridad sigue de cerca las acciones de los manifestantes, ha informado el diario Le Parisien.

Las fuerzas de seguridad han tenido que dispersar a la multitud en el centro de Lyon después de que varios manifestantes, congregados para protestar por la violencia policial de los últimos días, dispararan fuegos artificiales contra la Policía.

🔥🔥Las tiendas Apple en toda Francia están siendo saqueadas. Todo está fuera de control.🔥🔥 pic.twitter.com/wu3BruTAb7 — Disidente Incontrolable (@Pjt432) June 30, 2023

La misma situación se desarrolla en Marsella, donde en el marco de los disturbios, un grupo de personas ha saqueado una tienda de la marca Sephora, mientras que decenas de manifestantes también han entrado en una tienda de Apple en Estrasburgo.

Por otro lado, un joven de unos veinte años ha muerto tras caer desde el techo de una tienda en Petit-Quevilly, en el departamento de Sena Marítimo, en el marco de los disturbios en la ciudad, ha recogido el diario Le Figaro.

Este sábado el joven Nahel será enterrado en Nanterre, la ciudad donde vivía y donde ocurrieron los hechos.

¿Por qué tanta destrucción y rabia? “Mucha gente no entiende porque los jóvenes destruyen elementos que que son útiles para ellos, como los autobuses. Pero si tú te sientes excluido, discriminado, tienes un sentimiento de injusticia, eso poco te importa”, explica a RFI el sociólogo francés Michel Wieviorka.

“Estos jóvenes consideran que estos lugares no son para ellos, sino para otros. Francia es un país donde el poder, las élites, los periodistas, muchos intelectuales, dicen que la república es de todos. Pero los jóvenes no lo sienten así. Ellos consideran que no tienen libertad, que la policía hace más controles de identidad a ellos que a los demás. No hay fraternidad ni igualdad. Sienten que la república es una promesa abstracta, no una realidad”, detalla Wieviorka.

El sociólogo indica además que las primeras revueltas en los barrios populares de Francia comenzaron en los años setenta. “Siempre ha habido problemas de políticas públicas, de educación, de salud, de alojamiento, de trabajo”, dice.

A esto se fueron sumando las tensiones con la policía. En 2005, Francia estuvo sacudida por una semana de disturbios, tras la muerte de dos menores residentes en el barrio popular de Clichy-sous-Bois que huían de la policía y se electrocutaron al esconderse en un transformador eléctrico.

“Más recientemente se ha instalado un clima de rabia y de frustración en Francia. La gente está cansada y nerviosa, en especial tras la COVID y las protestas contra la reforma de las pensiones”, apunta Michel Wieviorka. “Entonces en este clima el vocabulario político es extremista. Se crea una especie de radicalismo en todas las partes de la vida política. Además, cuando un policía mata a un joven de 17 años estalla un sentimiento de injusticia. Sientes que si no estás del buen lado de la sociedad, entonces la vida para ti no es posible y la policía es capaz de matarte”.

🇫🇷 Se reportan disturbios en la ciudad de Marsella.pic.twitter.com/DFNLApg2gU — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) June 30, 2023

MACRON PIDE A PADRES A RESGUARDAR A SUS HIJOS

El Presidente francés Emmanuel Macron exhortó el viernes a los padres de familia a mantener a sus hijos adolescentes en casa y propuso restricciones a las redes sociales para apaciguar los disturbios que se extienden por toda Francia a raíz de la muerte de un conductor de 17 años baleado por la policía. Hasta ahora, los disturbios han resultado en el arresto de 875 personas.

🇫🇷 La policía confirma la muerte de un joven tras caerse del techo de un Lidl durante los disturbios en Francia.pic.twitter.com/lXO3mAWD2i — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) June 30, 2023

Mientras Macron postergaba la opción de declarar un estado de emergencia —una opción que se usó en circunstancias similares en 2005_, su Ministro del Interior ordenó el paro total de los servicios públicos de autobuses y tranvías en todo el país antes de la puesta del sol del viernes. La región de París ya había anunciado tal suspensión del servicio a fin de proteger a los trabajadores del transporte y pasajeros.

Las instrucciones del Ministro del Interior, Gérald Darmanin, se conocieron después de una segunda reunión de crisis del Gobierno, durante la cual Macron sostuvo que las plataformas de redes sociales como Snapchat y TikTok jugaron un “papel considerable” en el fomento de actos de violencia durante los disturbios de esta semana.

Macron afirmó que su Gobierno trabajará con empresas de tecnología para establecer procedimientos para “la eliminación del contenido más delicado”. No especificó el contenido que tenía en mente, pero declaró: “Espero un espíritu de responsabilidad de estas plataformas”.

Las autoridades francesas también planean solicitar, cuando sea “útil”, las identidades “de quienes usan estas redes sociales para llamar al desorden o exacerbar la violencia”, aseguró el mandatario francés.

Macron afirmó que un tercio de las personas arrestadas el jueves por la noche eran “jóvenes, a veces muy jóvenes” y que “es responsabilidad de los padres” mantener a sus hijos en casa.

“A veces tenemos la sensación de que algunos de ellos están viviendo en las calles los videojuegos que los han intoxicado”, dijo Macron sobre los alborotadores.

🇫🇷 La policía procede a realizar detenciones en París en la manifestación “justicia por Nahel”. La prefectura había prohibido dicha manifestación. pic.twitter.com/xyjIcxuXUM — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) June 30, 2023

Macron habló mientras el Gobierno trataba de restablecer el orden tras la tercera noche seguida de disturbios desde que un policía abrió fuego y mató a un adeoescente el martes en Nanterre, un suburbio del noroeste de París.

Los manifestantes erigieron barricadas, prendieron incendios y lanzaron fuegos artificiales a la policía, que respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y granadas aturdidoras. La policía dijo que al menos 200 policías resultaron heridos.

Las autoridades movilizaron alrededor de 40 mil agentes para sofocar las protestas y hacer arrestos por actos que Macron describió como “inaceptable e injustificable”. El Presidente se abstuvo de anunciar un estado de emergencia, una táctica utilizada por un Gobierno francés anterior en 2005 para sofocar los disturbios luego de la muerte accidental de dos menores mientras huían de la policía.

Los disturbios se producen poco más de un año antes de que París y otras ciudades francesas sacudidas por la violencia reciban a 10 mil 500 atletas olímpicos y millones de visitantes para los Juegos Olímpicos de verano. El comité organizador de París 2024 dijo que estaba siguiendo de cerca la situación y que continuaban los preparativos para los Juegos Olímpicos.

— Con información de Sylvie Corbet, John Leicester y Alex Turnbull