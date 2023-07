Claudia critica a Fox; Ebrard defiende desde EU a migrantes; Adán cuestiona a la SCJ

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Después de casi dos semanas de que la y los aspirantes presidenciales de izquierda iniciaron actividades para ser coordinadores del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, este viernes continuaron sus respectivos recorridos en diferentes partes del país y el extranjero.

De la coalición gobernante, cuatro de los seis candidatos son de Morena: Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández, y Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, por parte del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), participan Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, respectivamente.

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón se presentó esta día en un evento denominado “Diálogo con comunidades mexicanas” en Florida, Estados Unidos, para discutir asuntos referentes a la Ley antiinmigrante en SB-1718, firmada por el Gobernador de aquel estado de la Unión Americana, Ron DeSantis.

Entre sus objetivos, esta nueva legislación busca multar con grandes sumas a las empresas que den trabajo a las personas que se encuentren en situación de indocumentación. Además, dejará de reconocer las licencias de manejo emitidas por estados con políticas más abiertas a las comunidades migrantes y obligará al personal de los hospitales a preguntar el estatus migratorio de sus pacientes, como señala el medio La Opinión.

En este sentido, Ebrard compartió un video en sus redes sociales en el que explica que dicho encuentro fue acordado cuando aún era titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, afirmó que el motivo de su asistencia fue ofrecer su punto de vista y establecer una estrategia que permita a las comunidades mexicanas defenderse de esta Ley que entrará en vigor el día de mañana.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2023

El Diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, lamentó el asesinato del fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora.

“Yo no lo conocí. No tuve un trato con él, pero me cayó de peso la noticia. Es una pena. La vida es efímera y todos pasaremos por ese camino, pero es lamentable la forma en que murió”, mencionó.