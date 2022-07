Matt Smith y Fabien Frankel quitan a House of the dragon el peso que dejó GOT

House of the dragon llegará este 21 de agosto a la plataforma de HBO Max con una historia situada 200 años antes del universo de Game of Thrones, ausente en la pantalla desde hace tres años. Ahora los orígenes de la familia Targaryen serán el centro de atención y tendremos un capítulo nuevo cada domingo.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- No hay plazo que no se cumpla y uno que muchos esperan con ansia que se complete es el de la llegada de House of the dragon (La casa del dragón), la precuela de la multipremiada Game of Thrones que arriba a HBO Max este 21 de agosto. Para celebrarlo, dos de sus protagonistas: Matt Smith y Fabien Frankel, visitaron la Ciudad de México.

Emanada del universo creado por el escritor estadounidense George R.R. Martin, House of the dragon viajará a través de diez capítulos por los orígenes de la Casa Targaryen, el hogar de la Daenerys Targaryen, sólo que esta historia es contada 200 años antes del nacimiento de la llamada “Madre de dragones”.

Esta nueva historia, que indagará por orígenes de una de las Casas más queridas por los espectadores, está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin:

“Él escribe personajes fantásticos con gran profundidad y riqueza en el mundo que construye, entonces creo que también toma mucho de la historia, eventos históricos reales y les agrega una capa de fantasía en ese proceso y el resultado es mágico”, reconoce el actor Matt Smith sobre la labor del escritor durante un encuentro con medios en el que SinEmbargo estuvo presente.

El actor de 39 años, conocido por sus interpretaciones en la series Doctor Who y de The Crown, toma el papel de Príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del Rey Viserys y heredero al trono. Un personaje que es descrito como “guerrero sin igual y un jinete de dragón”.

“Existe una teoría que cuando nace un Targaryen puedes lanzar una moneda y de un lado está la grandeza y del otro está la locura y creo que para Daemon, la moneda ni siquiera ha aterrizado, está en un limbo, pero creo que entra grandeza y esa locura se transmite mucho, entonces Viserys tiene una sensación de grandeza en su modo de regir, es generoso, es grande, pero también se le transmite la violencia, y creo que eso también permeabilidades en los Targaryen tiene en cierta medida”, describe al actor.

El actor profundizó en su personaje, un hombre lleno de tonalidades que tomará riesgos que mantendrán al espectador al borde:

“A Daemon le gustaba jugar ese juego, es muy complicado, todavía no entiendo realmente a dónde iba a ir, pero es como si caminara al borde de un cuchillo y en cualquier momento se puede caer, a un lado o a otro, se puede rebanar y a la mejor se vuelve a subir y ensangrentarse las manos, pero muy en el fondo su camino es muy fácil, esto es lograr un equilibrio con ese cuchillo. En el fondo siento que es un frágil”.

La serie es además protagonizada por Paddy Considine (Rey Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Princesa Rhaenys Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Fabien Frankel en el papel de Ser Criston Cole, un hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven, sin derecho a tierras o títulos, pero con un honor impecable y una gran habilidad con la espada.

Fabien Frankel, actor anglo-francés que ha actuado en cintas como Last Christmas o La serpiente, explica cómo el elenco entero pudo ir desarrollando cada uno de sus personajes.

“Empezamos con los libros y después también leíamos los guiones. Al menos yo siempre vi a los personajes originales como los de la casa Martell.. . creo que no he hecho el papel tan genial como Matt, y además vas aprendiendo sobre la marcha”.

“Claro, tenemos el libro que es una fuente maravillosa en todos los guiones y se trata de hacerlo un proceso. Investigamos y entendemos lo más que se puede de ese universo y del contexto en el que nos vamos a meter y luego nos lanzamos, afortunadamente con Daemon Targaryen lo que me gusta es que es muy ambiguo, nada es claro o negro, sino que hay gran área gris en el centro y hay algo muy interesante ahí que te ayuda, te permite a llevarlo a inventar bastante”, agrega Matt.

Aunque más detalles sobre la trama fueron ausentes, lo que es un hecho es que la familia escoltada por los dragones dará mucho de qué hablar.

“La dinámica familiar de los Targaryen es muy complicada. Hacen cosas extremas. Con los libros uno se da cuenta hasta dónde llegan los personajes dentro de la familia y por fuera, si son bastantes extraños, pero en la misma medida son una familia normal, y en eso nos estamos enfocando, en su naturaleza doméstica porque en Game of Thrones iba brincando de un mundo a otro y aquí está más canalizado en un mundo familiar”, destaca.

LA CARGA GAME OF THRONES

House of the dragon sucede 200 años antes de Game of Thrones, aunque son historias completamente distintas, el peso de la serie desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss que logró obtener a lo largo de sus temporadas el número récord de 59 premios Emmy, por supuesto recae en la nueva producción después del mal sabor de boca que dejó la primera.

Matt Smith se toma con calma esta “presión” de los fanáticos y describe así esta precuela:

“No estamos reinventando la rueda, casi es ahora como el segundo álbum de un grupo de música. Un muy buen segundo disco. Tal vez mejor que el primero, no sé. Pero además de darles los hits, queremos darles algo original. Es el mismo mundo, pero es otra historia, otro actores, está se desarrolla 270 años antes entonces hay una sensación distinta y es una familia que no se ha explorado”.

Ambos actores coinciden que esta nueva serie tiene ingredientes estrella que cautivaron en la primera y que ya funcionan como garantía de que la gente lo disfrutará, como el que Miguel Sapochnik sea el que dirija los capítulos, sí el mismo que se encargo de una de los mejores capítulos de Game of Thrones con la guerra de los bastardos.

“Creo que intentamos crear algo a escala, original, que le da los hits, habrá dragones, pelucas rubias, violencia, amor y perdidas y cuchilladas y dolor y todo lo que vieron y disfrutaron en Game of Thrones, creo que es evidente, aquí sólo se cuenta desde otra perspectiva”, recalca Smith.

House of the dragon es el estreno más importante de verano junto a su competencia El señor de los anillos, la serie a la que Amazon Prime Video dio su mayor presupuesto para la realización.

“La presión del público finalmente es algo bueno, los fans ya tiene una pasión, siguen la serie, hasta cierto punto ya la han adoptado y queremos crear algo que sea entretenido para ellos, ahora sí lo es o no lo es ya no depende de nosotros, ustedes lo decidirán, y crucemos los dedos para lo que sea, sino nos levantaremos de nuevo”.

Con ambas llenas de batallas, drama e intriga rodeadas de mundo fantásticos es imposible la comparación. Sin embargo, estos protagonistas se relajan y reconocen la producción de su competencia.

“No sé si más atractiva la nuestra, pero a nosotros nos emociona ver El señor d los anillos, conocimos a parte del elenco en la Comic Con, a ellos les emociona nuestro programa y a nosotros nos emociona el de ellos”, bromean.

House of the dragon llegará este 21 de agosto a la plataforma de HBO Max entregando a su público un capítulo cada semana y después de tres años de ausencia del mundo de George R.R. Martin.

“Hay ciertas cosas con las que cualquiera se puede relacionar sin importar las circunstancias, pero casi todos tienen familias, casi todos se enamoran, sienten ira, sienten ansiedad y estos personajes sienten lo mismo, entonces los ponen en este mundo mágico con dragones, pelucas rubias y vestuarios hermosos, entonces estamos mezclando realidad y fantasía, es lo que hace ese programa”, culminó Fabien Frankel.

