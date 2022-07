Gobernadora de NY declara estado de emergencia para combatir la viruela del mono

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS).- La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha declarado este viernes el estado de emergencia por el brote de viruela del mono ya que su Administración registra más de uno de cada cuatro casos de la enfermedad notificados en el país.

Asimismo, ha explicado que esta orden ejecutiva permite “mayor rapidez” para que los profesionales de la salud tomen medidas adicionales para vacunar frente a esta enfermedad, declarada como Amenaza Inminente para la Salud Pública por parte de la Comisión de Salud del estado de Nueva York.

“Después de revisar los datos más recientes sobre el brote de viruela símica en el estado de Nueva York, declaro una emergencia estatal por desastre para fortalecer nuestros agresivos esfuerzos continuos para enfrentar este brote”, ha matizado Hochul en un comunicado de prensa.

I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.

This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 30, 2022