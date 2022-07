FGE obtiene 2 órdenes de aprehensión por el feminicidio de Margarita en Morelos

La Fiscalía del estado obtuvo dos órdenes de aprehensión más en torno al feminicidio de Margarita Seceña, fallecida el 24 de julio luego de ser quemada viva en Cuautla.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Morelos ha obtenido dos órdenes de aprehensión adicionales en el caso del feminicidio de Margarita Seceña Martínez, quien falleció luego de un ataque perpetrado con gasolina, en Cuautla.

De acuerdo con el avance de las investigaciones, los mandamientos judiciales se dieron en contra de Karen Carreño Martínez y Ramiro Vega Cruz, por su presunta participación en el delito cometido.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que al avanzar en las investigaciones realizadas sobre el feminicidio de Margarita Seceña Martínez, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, obtuvo este viernes dos órdenes de aprehensión adicionales”, indica un comunicado.

Carreño Martínez y Vega Cruz habrían acudido al domicilio de Margarita Seceña el pasado 1 de julio, donde la joven de 30 años fue rociada y quemada viva debido a la disputa de una casa. Luego de acudir al hospital, Seceña falleció a causa de sus heridas.

“Lo anterior, aunado a las órdenes en contra de María de la Cruz Martínez Cervantes, Nataly Carreño Martínez, Leobardo Celón Cortés y Primitivo Rangel Atempa, de igual forma se remitió el desglose correspondiente al Ministerio Público Especializado en Adolescentes para continuar la investigación en contra de una menor de edad participante”, expone el documento emitido por la Fiscalía.

Apenas el día de ayer, Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos, informó que funcionarios de la Fiscalía Regional Oriente, con sede en el municipio de Cuautla, están siendo investigados por presuntas omisiones en el caso.

Carmona anunció cambios en el personal del órgano de justicia para mejorar el servicio; sin embargo, no especificó si el titular de la sede regional, Alejandro Chávez, sería separado de su cargo.

El Fiscal estatal también aseguró que no habrá impunidad en el feminicidio de Margarita, pues ya se tienen identificados a los presuntos responsables de arrojarle gasolina y prender un cerillo a su cuerpo, por lo que serán detenidos.

“Tenemos la obligación de investigar también por qué no acudieron antes a la Policía Preventiva el día en que ocurren los hechos, cuándo le prendieron fuego… Pero vamos a ver si hubo o no omisiones. ¿Por qué no hubo aviso del hospital?”, cuestionó el funcionario.

Por su parte, el Ministerio Público trabaja en una línea de tiempo sobre el hecho en el que, incluso, se determinará si el personal del hospital incurrió en alguna falta. Así como en el actuar de la policía local, con demoras ante llamadas de auxilio.

Por último, el Fiscal de Morelos compartió que mantuvo un reunión con la madre y la prima hermana de Margarita para indicarles cuáles son los pasos a seguir: “Expliqué a la mamá de Margarita Seceña, la señora Andrea Martínez, y a su sobrina María Martínez, los avances de la investigación, para dar con los responsables del feminicidio de su hija. Ellas, sus nietos y familiares están a resguardo”.

Según la narración de las autoridades, los agresores –que son familiares de la víctima– se acercaron a ella, momento en que Primitivo Rangel Atempa habría rociado gasolina a ella y a un menor de 14 años de edad prendiéndole fuego a la mujer, lo que le ocasionó lesiones por quemadura en el 80 por ciento de la superficie corporal, siendo trasladada a bordo de un automóvil particular al Hospital general de Cuautla y posteriormente canalizada al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la Ciudad de México en donde finalmente perdió la vida el pasado domingo 24 de julio.