Biden vuelve a dar positivo a COVID tras 4 días libre de contagio; no tiene síntomas

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) – El Presidente estadounidense, Joe Biden, ha vuelto a dar positivo por coronavirus tras cuatro días de pruebas negativas en lo que su médico ha calificado de “rebote“, aunque esta vez sin síntomas.

O’Connor ha explicado que este denominado “rebote” se puede dar en un pequeño porcentaje de los pacientes tratados con Paxlovid, el medicamento empleado con el Presidente.

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon.

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022