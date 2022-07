VIDEOS: Policía retira a Diputada local en elecciones internas de Morena en Veracruz

Varias otras personas acusan a la Alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel Palma, de acaparar las elecciones desde la madrugada de este sábado y supuestamente no dejar que escrutadores que no sean de su equipo estén en los comicios.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- En Minatitlán, Veracruz, la Diputada local Jessica Ramirez Cisneros fue retirada del módulo por presuntamente causar destrozos en la elección interna de Morena, que este fin de semana renueva sus liderazgos medios en todo el país.

Su equipo denunció que la Alcaldesa morenista Carmen Medel Palma le envió a la policía municipal, y se la llevaron junto a tres personas más. La legisladora ya fue liberada

En los videos compartidos por las redes sociales se muestra que Ramírez Cisneros se sube a la mesa de registro, por lo que policías municipales la bajaron a la fuerza.

Varias personas acusaron a la Diputada de pretender sabotear la elección, por lo que exigieron que sea expulsada del partido y de ser cercana a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

En respuesta, varias personas acusaron a Carmen Medel Palma de acaparar las elecciones desde la noche del viernes y madrugada de este sábado y no dejar que escrutadores que no sean de su equipo estén en los comicios. Videos en redes muestran a militantes de Morena quejándose de no poder ingresar, a pesar de estar acreditados con los gafetes.

LE ECHAN BOLITA A JESSICA!

Policías y funcionarios municipales de Minatitlán agreden a la diputada local @jessi_Cisneros1, impidiéndole el acceso al centro de votación de @morena_veracruz.

Desde la madrugada, el equipo de Carmen Medel prácticamente “secuestró” la elección pic.twitter.com/rWDE44WoZT — Los Políticos Veracruz (@LosPoliticosVer) July 30, 2022

Tras el pleito, Ramírez Cisneros en entrevista frente a medios de comunicación dijo que ella y sus escrutadores sólo querían que se respetara la transparencia del proceso, pues, según dijo, todos estaban plenamente identificados con gafetes.

“Lo único que nosotros buscábamos era la transparencia del proceso, nuestros escrutadores estaban plenamente identificados con los gafetes que mando el Nacional. Era lo único que pedíamos para que siguiera la jornada y se mantuviera de una manera amena. Como estaban llegando todos los militantes de Morena, y todas las personas simpatizantes, entonces yo me quedo con lo que dice nuestro querido Presidente [Andrés Manuel López Obrador]: ‘democracia, transparencia, no mentir, no robar, no traicionar'”, señaló la Diputada.

Revienta Carmen Medel elección interna de #MORENA en #Minatitilán. Por la fuerza y con el apoyo de la policía municipal impide acceso a escrutadores acreditados y militantes fundadores pic.twitter.com/FqinMijDNp — Juanita Guzmán (@flechitasatodos) July 30, 2022

En los distintos videos, se observa a los policías municipales jalan, cargan y entre muchos escoltan a la Diputada a una patrulla.

A pesar del incidente, la votación se reinició después de la trifulca.