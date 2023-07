Morena aventaja en Morelos para 2024 a pesar de la mala fama del “Cuau” y sus socios

En 2024, de las nueve entidades que tendrán elecciones, Morelos es una de las cinco donde la contienda parece centrarse principalmente en el proceso interno de Morena. Sin embargo, analistas políticos coinciden que existe un factor que podría perjudicar al partido: la falta de popularidad y las tensiones internas del Gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Ciudad de México, 30 de Julio (SinEmbargo).– Morena mantiene una ventaja de cara a las elecciones para renovar la gubernatura en 2024 en el estado de Morelos, sin embargo, la desaprobación hacia la gestión del Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ha sido objeto de críticas y cuestionamientos en temas como seguridad, podría dificultar la contienda, especialmente si el candidato o candidata electo está vinculado con su grupo político.

En este estado, Morena se posiciona por encima de otros partidos y alianzas debido a lo hecho por el Gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la situación difiere cuando se trata de Cuauhtémoc Blanco. A lo largo de casi 5 años de gobierno, este ha sido objeto de continuas valoraciones negativas en diversos ámbitos, según los analistas políticos, lo cual ha alejado a muchos electores, incluso a aquellos que simpatizan con la ideología del partido.

Son múltiples las figuras que se mencionan como aspirantes a pelear las candidaturas. En Morena, hay al menos ocho perfiles que compiten: la Senadora Lucía Meza Guzmán; la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia; Rabindranath Salazar, Coordinador de Política de la Presidencia de la República; el Alcalde de Jojoutla, Juan Ángel Flores; Rafael Reyes Reyes, Alcalde de Jiutepec; Juan Salgado Brito, fundador del movimiento en el estado; Víctor Aureliano Mercado Salgado, Coordinador de Asesores del estado, y Sandra Anaya, Secretaria de Administración y Finanzas estatal. Estos dos últimos son identificados como afines al Gobernador.

Por parte de la oposición, se mencionan como aspirantes a José Luis Urióstegui Salgado, Alcalde de Cuernavaca; Ángel García Yáñez, Senador del PRI; el ex Secretario de Gobierno de la administración anterior Matías Quiroz Medina; el Diputado federal Daniel Martínez Terrazas, y el General de división retirado Alfonso Duarte Múgica.

“Morena tiene varios precandidatos, hombres y mujeres. Había un rumor de que Morelos le tocaba mujer y yo creo que eso no va a ser así, yo creo que van a decidir, pues porque el que tenga más capital político, pero no es tan simple […] En la oposición no hay definidos como tal los candidatos, se han mencionado a varios, pero yo creo que la coalición va a buscar a una gente de la sociedad civil y no alguien de los partidos políticos porque si quiere convertir necesita competir con la sociedad civil, porque si compite con gente de los partidos y compiten entre los miembros, van a perder, no tienen con qué (ganar)”, señaló el académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exconsejero electoral estatal, José Teodoro Lavin León.

Por su parte, Marcos Pineda Godoy, analista político egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y director Consulting & Research Estadística Aplicada en Morelos, coincidió en que la oposición no tiene altas posibilidades hasta el momento, pero destacó que el panorama puede cambiar para el partido guinda dependiendo de quién sea el candidato o candidata electa y más aún si se le relaciona con el exfutbolista.

“Si los candidatos que resultarán del proceso de selección (en Morena) estuvieran identificados estrechamente con el Gobernador, eso le restaría puntos y abriría la posibilidad de que un candidato del Frente Amplio, o un candidato opositor de una alianza opositora, pudiera ganarles porque no querrían ver a alguien que le diera continuidad a un gobierno como el de Cuauhtémoc Blanco, no querrían ver a alguien como el medio hermano del Gobernador asumiendo esas posiciones, aunque fuera por debajo de la mesa […] la oposición tiene muy pocas posibilidades, pero su apuesta puede ser a la división de Morena”, destacó Pineda Godoy.

EL RESPALDO PRESIDENCIAL

A pesar de las críticas y cuestionamientos hacia su gestión como Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco ha recibido el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso lo elogió el jueves pasado calificándolo como un “buen delantero” y destacó su habilidad para evadir obstáculos y críticas durante su mandato. “Es buen delantero, siempre se les escabulle a las defensas”, expresó López Obrador.

Además, el Presidente López Obrador comparó la gestión de Blanco con la de su predecesor, Graco Ramírez, al afirmar que es “mucho mejor Gobernador”. Aseguró que la acción conjunta entre el Gobierno estatal de Cuauhtémoc Blanco y el Gobierno federal que él encabeza ha dado resultados positivos en Morelos.

“A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, creo que se está avanzando en Morelos, y estos resultados son el reflejo del trabajo conjunto entre el Gobierno del estado que encabeza Cuauhtémoc y el Gobierno federal”, señaló López Obrador. “Es mi punto de vista, y respeto a quienes opinan de manera distinta”.

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS?

Según la encuesta de Massive Caller del 9 de mayo, la Senadora de Morena, Lucy Meza, se colocó como la aspirante favorita de su partido. En la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera candidato o candidata a Gobernador?”, ella obtuvo el 23 por ciento de las preferencias, seguida del Alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, quien obtuvo un 18.4 por ciento.

Rabindranath Salazar, secretario de Gobernación de Morelos, logró un 18.2 por ciento. En cuarto lugar, con el 10.2 por ciento, se encuentra Margarita González Sarabia, quien renunció como directora de la Lotería Nacional, y Rafael Reyes con un 7.3 por ciento.

Por parte de la oposición, quien se perfila según el sondeo es José Luis Urióstegui Salgado con un 37 por ciento, superando el 9.7 por ciento de Óscar Daniel Martínez Terrazas y José Antonio Santodaval, quienes obtuvieron un 9.7 y 9.1 por ciento respectivamente.

LA REPUTACIÓN DEL “CUAU”

La economía, la seguridad y los servicios han sido cuestionados en la gestión de Cuauhtémoc Blanco, lo que ha generado una serie de bajas calificaciones por parte de la población, según explicaron los analistas.

“Él (Cuauhtémoc Blanco) públicamente está muy mal evaluado en las evaluaciones de los gobernadores, siempre entre los 3 últimos”, destacó Teodoro Lavín.

El pasado mes de junio, la Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME) y la Barra de Abogados del Estado de Morelos presentaron la solicitud de desafuero contra el Gobernador por la supuesta falta de gobernanza en materia de seguridad pública, un posible vínculo con el crimen organizado y la malversación de fondos públicos.

No es la primera vez que se ha solicitado un juicio político contra el Gobernador. Con esta solicitud, Blanco acumula al menos cuatro solicitudes para su desafuero a fin de ser investigado penalmente.

Morelos enfrenta altos índices de inseguridad, ocupando el primer lugar en tasas de feminicidios y homicidios dolosos. La solicitud argumenta que, ya sea por acciones u omisiones en detrimento de la ciudadanía frente al crimen organizado, Cuauhtémoc Blanco debe ser enjuiciado.

El exfutbolista ha sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de funciones, acusaciones que ha negado y que también involucran a sus familiares y conocidos en irregularidades en el manejo del presupuesto.

En su columna “Cuauhtémoc Blanco y los autogoles políticos“, publicada en SinEmbargo, Jorge Zepeda Patterson destaca precisamente que Morelos es un estado afectado por la violencia y el colapso de las autoridades, lo cual debería enviar un mensaje contundente a los responsables de la vida pública en México.

“La sociedad civil está muy molesta porque hay una inseguridad galopante. Apenas antier mataron a cuatro en la esquina de mi casa y había un bar junto y también mataron a los dueños, primero al esposo y después a la mujer y al encargado, o sea, es una cosa impresionante lo que estamos viviendo”, ejemplificó el académico José Teodoro Lavin León.

El 13 de junio, el Congreso de Morelos aprobó por mayoría de votos la realización de auditorías especiales a cuatro secretarías de despacho y a la Comisión Estatal del Agua de Morelos debido a presuntas irregularidades. Las secretarías afectadas son Movilidad y Transporte, Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Administración y Obras (SOP).

“En la economía, en seguridad, en inversión, en empleo, en servicios, entonces por dónde se le busque, se valore… hay un rechazo a Cuauhtémoc Blanco Bravo, a su ejercicio de Gobierno en estos años que lleva al frente. Entonces eso hace que haya aquí algo diferente a lo de nivel nacional, mientras Morena, por un lado, sí atrae a los sectores, la imagen de Cuauhtémoc repele a esos mismos electores. Eso podría complicar a Morena porque además en las dos últimas elecciones hubo imposición de candidatos a los morenistas locales, a los modernistas históricos”, explicó Marcos Pineda, también director de Consulting & Research Estadística Aplicada.

EL HERMANO INCÓMODO

Otro punto de conflicto es la relación del Gobernador con su medio hermano, Ulises Bravo Molina, quien ha sido visto como un operador político detrás del Gobierno, lo que ha generado descontento entre los simpatizantes de Morena en el ámbito local.

Ulises Bravo Molina fue electo como consejero de Morena, pero no pudo asumir el cargo de manera formal debido a que el 31 de agosto de ese mismo año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró inelegible para ser congresista nacional de Morena.

Lo anterior se debe a que, según explicó el TEPJ en su resolución, conforme a la base quinta de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, no pueden ser congresistas nacionales las personas que hubiesen sido postuladas como candidatas de un partido político diverso a Morena en los procesos electorales federales y locales 2020-2021 y 2021-2022, con la excepción de que hayan formado una coalición o candidatura.

En el caso de Ulises Bravo, fue candidato a Diputado federal por el Partido Encuentro Solidario en el proceso electoral federal 2020-2021, es decir, que no fue postulado por Morena y el Partido Encuentro Solidario tampoco formó coalición ni candidatura común.

Aunque Ulises Bravo no es el presidente oficial del instituto, controla el partido en esa entidad según los entrevistados.

“El que maneja Morena, el que tiene la mayoría en el Consejo, es Ulises, el hermano del Gobernador. El control lo tenía Rabindranath Salazar durante un tiempo, pero se lo bajaron en la última elección. Y ahora tiene la dirigencia el hermano del Gobernador”, detalló Lavín.

“Al principio del Gobierno mantuvieron a su propio hermano en las sombras, sin ocupar ningún cargo público, pero con relaciones con actores políticos, el Congreso y funcionarios públicos. Ahora que salió a la luz pública, su imagen no ha salido bien parada”, añadió Marcos Pineda.

El consultor político también destacó que la manera en cómo el grupo político de Blanco ha manejado el partido ha generado mucho descontento.

“En las dos últimas elecciones hubo imposición de candidatos a los morenitas locales y a los morenitas históricos, lo que provocó la disgregación del apoyo hacia otros candidatos y partidos en lugar de apoyar a Morena. Como resultado, perdieron de manera rotunda en la elección de Cuernavaca, frente a una pequeña alianza que formó el PAN con un partido político pequeño, el ya desaparecido Partido Social Demócrata. Las candidaturas se han otorgado mediante acuerdos políticos, lo que ha molestado mucho a los seguidores de Morena. Este es un riesgo que se podría repetir en la siguiente elección, y ya estamos viendo sus efectos. El descontento no solo se debe a la gestión del Gobierno con Blanco, sino también a la forma de proceder”.

LOS OTROS ASPIRANTES DE MORENA

Son varios los perfiles que se mencionan como aspirantes de Morena, y se dividen en dos grupos: los impulsados por el Gobernador Cuauhtémoc Blanco y los que se vinculan más al partido Morena en el ámbito federal y son considerados más cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los que son impulsados por Cuauhtémoc Blanco son los que tienen menos aceptación, menos puntos a su favor, que incluso son mal vistos”, destacó Marcos Pineda.

Entre los aspirantes relacionados con el mandatario estatal, de acuerdo con los analistas consultados, se encuentran Víctor Aureliano Mercado Salgado, conocido como “El Güero Mercado”, quien fue Secretario de Movilidad y Transporte (SMyT) durante cuatro años y actualmente se desempeña como Coordinador de Asesores del Gobierno estatal.

“El Gobernador apoya definitivamente a Víctor Mercado y va a tratar de que sea él, pero pues no está tan simple; yo creo que falta mucho tiempo y va a influir quién quede como candidato a la Presidencia de la República”, dijo Levín León.

“A pesar de tener una histórica mala fama pública, Víctor Aureliano Mercado Salgado es un hombre con recursos económicos y ha sido parte del equipo cercano al Gobernador Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, su figura no goza de una gran aceptación ni puntos a favor entre los votantes, y algunos lo ven con desconfianza”, destacó Pineda.

Lo he hecho por más de 30 años y lo sigo haciendo.

Su bienestar es mi motivación.

¡Vamos con todo! 💪🏻

Que tengan buenas noches. #VíctorMercado #ExperienciaYResultados pic.twitter.com/DnCwRxLcL6 — Víctor Mercado Salgado (@Victor_MercadoS) July 27, 2023

Sandra Anaya González, actual Secretaria de Administración y Finanzas, cuenta con el apoyo del Gobernador para aspirar a la candidatura. Sin embargo, de acuerdo con el analista, su postulación surgió tras un desacuerdo con Cecilia Rodríguez, Secretaría de Economía y Trabajo, quien originalmente era considerada para el cargo.

“Ella es la nueva carta de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc está jugando con una carta para el caso de que el candidato sea hombre, y otra carta con Sandra Anaya en caso de que sea mujer, pero ninguno de ellos tiene posibilidad contra los otros aspirantes que son los morenistas o los que más están identificados con Morena”.

“Quieren meter en el juego a la Secretaría de Administración, pero ella no tiene con qué, no tiene idea y además no tiene nada; además de que sería la candidata del actual Gobernador”, añadió José Teodoro.

Margarita González Saravia Calderón, quien en junio anunció su renuncia como directora de la Lotería Nacional para buscar la candidatura de Morena. Es una de las figuras que también goza de una cercanía y simpatía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y en encuestas anteriores ha recibido calificaciones favorables. Su figura se destaca como una de las aspirantes con mayores posibilidades de representar a Morena en las próximas elecciones en Morelos.

“Ha estado trabajando con él con el terreno político incluso su difunto estuvo fue muy amigo de López Obrador”, Marcos Pineda.

Lucía Meza Guzmán, conocida mejor como Lucy Meza, es Senadora con licencia quien también ha repuntado en las encuestas, sin embargo, la dificultad que encuentra es que está muy enfrentada con Cuauhtémoc Blanco y que ella era del grupo del exgobernador Graco Ramírez.

“Lucía Meza ha hecho una buena campaña. Pero hay odio completo y total (hacia ella) del Gobernador del estado, porque y aunque diga que no, pues ella se hizo con Graco. Entonces, Cuauhtémoc Blanco no la puede ni ver”, abundó el académico de la Universidad Autónoma de Morelos.

“Ella originalmente formaba parte del equipo de Graco Ramírez, dejó estar con Graco Ramírez por ahí del año 2015-2016, se incorpora morena y ya en el año 2019 18 ya forma parte del morenismo y llega a la senaduría”,

Pineda abundó que, aunque ha realizado una intensa campaña con presencia en medios y calles, su principal desafío radica en la falta de una estructura de base sólida que le permita mayor capacidad de movilización.

El cambio profundo que necesita nuestro querido #Morelos, requiere de la participación de todo el pueblo, incluyendo a las juventudes, quienes tendrán que atreverse a esta revolución de conciencias, a la que ha llamado nuestra amiga @CitlaHM. Este es mi comentario. pic.twitter.com/MvbCcaxJoR — Lucy Meza (@LucyMezaGzm) July 24, 2023

Por parte de las mujeres, Marcos Pineda indicó que recientemente se ha agregado otra figura: la Diputada federal Juanita Guerra Mena, quien preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y quien también se le percibe con respaldo del Presidente López Obrador y se le considera una figura cercana y confiable.

“Ella tendría que hacer un esfuerzo fuerte para estar con mejor puntuación en las encuestas porque su trayectoria política está más reconocida en la Zona Oriente del estado de Morelos, y para ganar terreno en otras zonas deberá fortalecer su campaña y presencia”, expresó Pineda.

¡Juntos Recuperaremos la Grandeza de Morelos! Nuestro Estado se Transformará. pic.twitter.com/8Gd0tWzNvW — Juanita Guerra Mena (@JuanitaGuerra_M) July 8, 2023

En el caso de que el candidato fuera hombre “estaría muy peleado el asunto”, coincidieron los expertos consultados.

Juan Ángel Flores Bustamante, Alcalde de Jojutla, es una de las cartas fuertes de los aspirantes hombres debido a la gestión que ha desempeñado como Alcalde de un municipio que se vio severamente afectado por el terreno de 2017.

“Ya van a ser seis años porque esta después del temblor y ha sacado adelante a Jojutla; Jojutla ahora está increíblemente, quisiéramos que Cuernavaca estuviera así”, destacó José Teodoro Levín.

Pineda coincidió que la gestión de Bustamante es uno de los mayores puntos a su favor y aunque tiene una carrera como joven, tiene trayectoria pues fue reelecto como Alcalde, su gestión, ha sido reconocida en el ámbito nacional y entre los presidentes municipales, también ha sido diputado, presidente de Congreso Local. “Tiene buena fama, goza de una buena reputación y su palabra es reconocida por la comunidad. Estos aspectos juegan a su favor en la contienda por la candidatura de Morena en Morelos”.

"Tocar una puerta" una excelente reflexión de nuestra secretaria general @CitlaHM del partido @PartidoMorenaMx me hizo recordar muchos momentos de mi vida, tocamos y tocamos y aquí estamos la #4taTransformacion continua con el relevo generacional #Mexico ❤️ pic.twitter.com/hiV4XTEGlk — Juan Angel Flores Bustamante (@juanangel_fb) July 23, 2023

Juan Salgado Brito es otras de las figuras que se menciona. De acuerdo con Pineda, Salgado Brito ha estado históricamente muy cerca del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue coordinador de AMLO su primera campaña en el estado de Morelos durante las elecciones presidenciales. Con una amplia trayectoria política que incluye haber sido candidato a gobernador, presidente municipal y diputado federal, su candidatura sería la culminación de una carrera política exitosa.

“Ha ocupado todos los casos, y sería la coronación de su carrera política, de su vida y es cercano al presidente y es el más conocido, es al que más conocen en la entidad, y además no ha sido señalado, en tanto que tiene una imagen pública muy aceptable”, dijo.

En 2006 me integré al Movimiento de nuestro hoy Presidente @lopezobrador_, con la convicción de que México requería un sacudimiento estructural para reorientar el rumbo. Hoy, a 5 años de la Victoria Electoral del Pueblo, estoy orgulloso de participar bajo su Liderazgo en la 4T. pic.twitter.com/SRv6cI2mek — Juan Salgado Brito (@JSALGADOBRITO) July 1, 2023

Rabindranath Salazar Solorio, es otro aspirante que cuenta con una cercanía con el Presidente López Obrador. Exsenador de la República y primer director general del Banco del Bienestar, ha trabajado en la oficina de la Presidencia como director de políticas de organización y políticas públicas del Gobierno federal desde el 29 de junio de 2022.

De acuerdo con Marcos Pineda y José Teodoro, su posición en el equipo cercano al Presidente le da una ventaja y lo coloca como otro de los fuertes competidores por la candidatura.

Cuando platiqué con el periodista @pelaez_alberto le comenté que viene una gran oportunidad para #Morelos de recuperar la tranquilidad que se ha perdido y, en general, sacar adelante al estado, ya que hay temas que se deben atender con urgencia. 🙌🏻 🇲🇽 pic.twitter.com/BuHiHbEwRy — Rabindranath Salazar Solorio (@RabinSalazar) July 27, 2023

¿Y LA OPOSICIÓN?

Los analistas señalaron que, hasta la fecha, la oposición no cuenta con la misma presencia que Morena, y no están claramente definidos o perfilados los posibles candidatos que podrían competir por la candidatura, aunque se mencionan algunos nombres que podrían ser considerados como abanderados de la oposición en caso de ir en alianza.

Por su parte, el Frente Amplío por México informó que este jueves instaló en Morelos el Comité Organizador para la elección de candidato o candidata en esa entidad.

El candidato más perfilado es José Luis Urióstegui Salgado, quien actualmente ocupa el cargo de presidente municipal de Cuernavaca, la capital del Estado. Al haber ganado la contienda electoral en el año 2021, se posiciona como un aspirante natural para encabezar la candidatura de la oposición, ya sea en alianza con otros partidos o de manera independiente. No obstante, Marcos Pineda destacó que en política siempre pueden surgir sorpresas y cambios inesperados, por lo que es importante tener en cuenta esta posibilidad.

¡En #Cuernavaca nada ni nadie nos detiene! Con decisión, rumbo y transparencia cumplimos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias cuernavaceneses. pic.twitter.com/iWIUtuZuOx — José Luis Urióstegui (@jluriosteguis) July 20, 2023

Ángel García Yáñez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es Senador de la República. De acuerdo con Pineda Godoy, el senador ha demostrado habilidad para atraer el voto popular y cuenta con un capital político interesante y atractivo.

“Tiene a su favor que en todas las elecciones en las que ha participado, desde presidente municipal de Zacualpan hasta diputado y senador, ha salido victorioso, y lo ha hecho incluso por diferentes partidos políticos. Actualmente milita como senador, y en las elecciones de 2018, ganó la senaduría con alrededor de 160 mil votos”, explicó el consultor.

Les saludo con gusto, desde la Antigua Sede del Senado de la República.

¡Bendecido inicio de semana! 👋🏻

¡Que viva #Morelos!#YoSíSoydeMorelos #proyectomorelos #MorelosTieneVoz pic.twitter.com/UheC0VIOTu — Ángel García Yáñez (@angelgarciaya) July 25, 2023

Matías Quiroz Medina, exdiputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es ampliamente reconocido por su reputación pública, pues de acuerdo con los expertos es considerado un hombre respetuoso y ha sido elogiado por su trato con la gente, sin haber sido objeto de acusaciones ni escándalos.

Sin embargo, la desventaja que enfrenta es que pertenece a un partido que se encuentra debilitado en el estado de Morelos, lo que podría afectar su posibilidad de obtener el apoyo necesario para competir en la contienda. Era uno de los que se mencionaba, sin embargo, precisamente este 27 de julio informó que forma parte del Comité Organizador del #Frente Amplio Por México que se instaló este jueves.

“Trabajaremos juntos para lograr un proceso transparente e histórico en nuestro estado y en el país”, destacó el político en sus redes sociales.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.