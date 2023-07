Cinco datos curiosos del Cheesecake para celebrar su Día Mundial

La receta del cheesecake varia de acuerdo del país en el que se prepare, especialmente el tipo de queso que se usa, aunque pensamos en el queso crema también se puede usar ricotta o mascarpone.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Este 30 de julio es el Día mundial del Cheesecake, uno de los postres favoritos para acompañar con una taza de café, un vaso de leche o una deliciosa malteada. Un platillo que nunca pasad desapercibido y del que existen varias opciones para disfrutar: con fresas, chocolate, nueces, etcétera.

Aquí te compartimos algunas curiosidades de este delicioso platillo:

-Hay dos formas de prepararlo: hornear o congelar. Existen varias recetas, sólo es cuestión de elegir la que más te guste, pero su preparación no es muy complicada.

-Su origen se remonta a Grecia, se cuenta que los atletas griegos se alimentaban con tartas de queso que les ayudaban a mejorar su desempeño, también era una especie de pastel de boda, además, en Samos encontraron algunos moldes que se resumen se usaban para cocinar estas tartas de queso. También hay quien señala que se creó en Medio Oriente y después llevaron este platillo a Europa

-La receta varia de acuerdo del país en el que se prepare, especialmente el tipo de queso que se usa, aunque pensamos en el queso crema también se puede usar ricotta o mascarpone.

-El chef Arnold Reuben creó la receta del cheesecake estilo neoyorkino.

-En Polonia tienen su propia versión del cheesecake que se llama sernik, mientras que la versión de Japón lleva claras de huevo y almidón de maíz.

Para celebrar, The Cheesecake Factory tendrá el Cheesecake Fest, la mejor oportunidad para probar cada versión del pastel de queso que han creado, por lo que tendrán rebanadas completas, a mitad de precio durante toda la semana del 31 de julio al 4 de agosto, esto con un consumo mínimo de 500 pesos (no aplica en Take Out, ni en Delivery).

Un dato de The Cheesecake Factory es que inició en 1972 en Los Ángeles, California, en un local 65 metros, cuando Evelyn y Oscar Overton decidieron cumplir su sueño: abrir una tienda dedicada a vender su versión del Cheesecake. Aunque el inicio fue difícil (los Overton llegaban a trabajar hasta 18 horas al día), la gente en Los Ángeles amaba el Cheesecake de Evelyn, y tres años después de abrir su tienda, se mudaron a un local más grande, compraron camiones de reparto, tenían clientes de otras ciudades, incluso fuera de California. Los Overton cumplieron su sueño, pero era apenas el inicio de la historia, y es que en 1978, su hijo David, abrió el primer restaurante The Cheesecake Factory en Beverly Hills. David no tenía ninguna experiencia en el ramo, pero sabía que quería ofrecer: porciones generosas, buenas recetas y un trato cálido, es decir, una experiencia. El restaurante fue un éxito tal que actualmente, The Cheesecake Factory, cuenta con cientos de restaurantes alrededor del mundo, incluido uno en Dubai y los siete que existen en México, por cierto, el más reciente, inaugurado este año en el Centro Comercial Mitikah en la Ciudad de México.