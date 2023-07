Terence Crawford unifica campeonatos wélter; vence por KO técnico a Errol Spence Jr.

Por Mark Anderson

Las Vegas, 30 de julio (AP).— Terence Crawford derribó tres veces a Errol Spence Jr. antes de poner fin al combate sabatino con un nocaut técnico en el noveno asalto, para consolidarse como uno de los mejores boxeadores de la historia en la división de los wélter.

La pelea, una de las más esperadas en años, derivó en la unificación de los títulos de la división, algo que no había ocurrido jamás desde 2004, cuando comenzaron a estar disponibles cuatro cinturones.

Crawford (40-0 con 31 nocauts) se llevó el triunfo a los 2:32 minutos del noveno episodio. Poseía ya el fajín de la OMB y despojó a Spence (28-1) de los cetros del CMB, la AMB y la FIB.

Terence Crawford had Eminem do his ring walk for the Errol Spence fight on Saturday night at the T-Mobile Arena in Las Vegas. pic.twitter.com/6xHQUJNKln

— SHADYVERSE (@theshadyverse) July 30, 2023